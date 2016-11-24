На финансовых рынках США эйфория

Во вторник индекс Dow Jones впервые превысил 19 000 пунктов и закрылся на отметке 19 024. S&P 500, NASDAQ и индекс компаний малой капитализации Russell 2000 тоже закрылись на рекордных значениях. На рынок вернулся оптимизм, «теперь для инвесторов стакан наполовину полон», сказал WSJ главный инвестстратег Rockfeller & Co. Джимми Чан.

Главными фаворитами нынешнего ралли стали банки – инвесторы ожидают ослабления регулирования, повышения ставок и увеличения банковских доходов из-за роста доходности облигаций.

«Наконец-то мы прорвались к новым рекордам, – цитирует Bloomberg стратега Deutsche Postbank Хайнц-Герда Зонненшайна, – теперь можно закладывать в котировки улучшающийся прогноз: экономика США в хорошей форме, и это прекрасно для прибыли корпораций».

Рынок фьючерсов оценивает вероятность повышения ставки ФРС в декабре в 94%. Спекулянты открыли $2,1 трлн позиций на повышение ставок и это тоже рекорд, говорит стратег TD Securities Чэн Чэнь.

Из-за ожиданий роста ставок ФРС и роста инфляции инвесторы распродают долгосрочные облигации. В среду доходность 10-летних казначейских бондов достигала 2,417% годовых по сравнению с 1,867% в день избрания Трампа президентом и 1,366% после Brexit, когда был большой спрос на безрисковые инструменты, а доходность по немецким и британским гособлигациям была отрицательной. Золото, также считающееся надежной гаванью для инвесторов, вчера дешевело до менее чем $1200 за унцию. «За последние несколько месяцев произошли космические изменения», – говорит стратег Stifel Nicolaus Джеймс Демейси. На ожиданиях повышения ставки ФРС дорожает и доллар. «Доллар взлетел после победы Трампа, и ралли продолжится и в первые месяцы 2017 г.», – полагает экономист CIBC World Markets Ройс Мендес. Вчера евро дешевел на 0,95% до $1,0526, фунт – на 0,49% до $1,2361. «Рынки видят два риска: продолжение стимулирующих программ ЕЦБ и популизм, – сказал Bloomberg стратег Brown Brothers Harriman Марк Чейндлер, – если кто-то думает, что Маттео Ренци проиграет референдум и этот риск не заложен в котировки, то продажа евро – самый простой путь».

Такой поляризации между развитыми и развивающимися рынками, которая происходит после выборов в США, не было с конца 90-х гг., рассказал Bloomberg стратег Standard Chartered Дивиа Девеш. «Корреляция между этими рынками разрушена, – говорит он, – рынки ожидают увеличения бюджетных расходов в США, и на этих ожиданиях дорожает доллар и акции». С 4 ноября индекс развивающихся рынков MSCI снизился на 2,58%, мексиканский песо подешевел к доллару на 11,6%, малазийский ринггит – на 5,39%, юань – на 2,26%, рубль – на 0,32%.