Население перестало нести деньги в банки

По данным АСВ, вклады с начала года выросли лишь на 4%

По данным АСВ, вклады с начала года выросли лишь на 4%

В январе-сентябре вклады населения выросли на 99,2 млрд руб., или на 0,4%, без учета валютной переоценки рост составил 4,1%, сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ). За аналогичный период 2015 г. рост составил 2,6 трлн руб., или 14,3%.

Основными причинами снижения сберегательной активности в 2016 г. стали сокращение реальных располагаемых доходов населения, а также снижение процентных ставок по вкладам, поясняет АСВ.

«Мы видим сейчас изменение модели поведения населения», – говорил в октябре предправления «ВТБ 24» Михаил Задорнов. По его словам, в прошлом году население придерживалось чисто сберегательной модели: она предполагает, что 15-17% своих доходов граждане направляют на сбережения и не берут активно кредиты. Сейчас же оживляется кредитование и падает доля сбережений: из ежемесячных доходов население сберегает примерно 7-8%.

По итогам III квартала 2016 г. больше половины банков (71 из 100) снизили ставки, подсчитало АСВ. В 14 банках ставки повысились, в 15 – остались неизменными. За это время средний уровень ставок (взвешенных по объему вкладов) по рублевым годовым вкладам в размере 1 млн руб. снизился на 0,2 п. п. до 7,6% годовых. Реальная доходность вкладов положительная, указывает АСВ, поскольку инфляция снижается.

С начала года средний размер вклада вырос на 5,2% и составил 164 000 руб. (без учета счетов до 1000 руб.).