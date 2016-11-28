ЦБ хочет проверить, как НПФ строят систему риск-менеджмента

ЦБ на прошлой неделе потребовал от частных пенсионных фондов (НПФ) отчитаться о внедрении системы управления рисками, рассказал один из контрагентов фондов. Представители опрошенных НПФ заявили, что действительно получили предписание регулятора.

«Центробанк проводит обычную работу по оценке готовности НПФ к вступлению в силу уже принятых нормативных актов», – заявил представитель регулятора. Риск-менеджер одного из крупных НПФ утверждает, что подобное предписание поступило в фонд впервые: «ЦБ хочет напомнить фондам об обязательности этой процедуры и поторопить их, поскольку она занимает длительное время».

Речь идет о вступившем в силу указании «О требованиях к организации системы управления рисками НПФ». Согласно документу фонд в течение полугода должен создать реестр рисков, организовать структуру для управления ими (при этом руководитель подразделения или сотрудник должен иметь опыт работы в риск-менеджменте финансовых организаций не менее двух лет, а с 2019 г. – не менее четырех лет), организовать контроль за риск-менеджментом.

В течение года фонд должен выработать документы по ограничению рисков, наладить работу по выбору управляющей компании (УК) и активов для инвестирования пенсионных накоплений и резервов; через полтора года – наладить работу по измерению и оценке рисков, а также стресс-тестированию.

Крупные фонды утверждают, что укладываются в отведенные ЦБ сроки – 30 дней. «Часть мероприятий уже проведена, и мы частично опережаем график», – говорит гендиректор НПФ «Сафмар» Михаил Манчурак. Об опережении графика рапортует и гендиректор НПФ «Будущее» Николай Сидоров. «Мы дополняем систему риск-менеджмента необходимыми процессами для удовлетворения регуляторных требований», – говорит руководитель по управлению рисками НПФ Сбербанка Андрей Журихин. Сроки приемлемые, считают представители НПФ «Согласие» и «КИТ финанс НПФ».

Проблемы с внедрением системы могут возникнуть у фондов любого размера, ведь самая большая сложность – это неукоснительное соблюдение собственных правил при принятии инвестиционных решений, а также их правильное документирование и периодическое тестирование, утверждает директор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов. С ним не соглашается гендиректор одного из крупных НПФ – серьезный удар будет нанесен по малым НПФ из-за цены вопроса. По оценке Околеснова, построение системы управления рисками в НПФ обойдется в 2–3 млн руб. Сотрудник одной из отраслевых СРО указывает, что минимальные затраты на отдел из двух человек – 5–6 млн руб.: «Начинать нужно сейчас, иначе есть риск не успеть».

«У некоторых малых фондов даже нет четкого понимания, как организовать систему риск-менеджмента. Многие до сих пор являются некоммерческими организациями, а суммы на создание системы риск-менеджмента весьма значимы», – утверждает президент НПФ «Империя» Алексей Морозов. «Да, это дорого, но это категория эмоциональная. Наличие этой системы – обязанность НПФ, условие его работы. Позиция ЦБ по риск-менеджменту не является откровением», – говорит советник президента НАПФ Валерий Виноградов. По его словам, инвестирование по международным стандартам невозможно без системы риск-менеджмента.

«После принятия закона о фидуциарной ответственности и создания собственной системы риск-менеджмента, по сути, фонды будут готовы инвестировать пенсионные средства самостоятельно. И мы будем настаивать на таком решении», – указывает Сидоров. По словам Околеснова, построение системы управления рисками – первый шаг к тому, чтобы фонды самостоятельно управляли средствами пенсионных накоплений без помощи УК.