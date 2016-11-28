ФГ БКС привлекла миллиарды от банковских вкладчиков

Средства клиентов с 2014 г. почти удвоились – на конец первого полугодия 2016 г. они составили 54,4 млрд руб., следует из презентации БКС для инвесторов

Статья опубликована в № 4212 от 28.11.2016 под заголовком: БКС сыграл на ставках

Второй раз за год S&P улучшило прогноз BCS Cyprus (операционная структура финансовой группы БКС), изменив его со «стабильного» на «позитивный». Рейтинг сохранен на уровне В.

Прогноз пересмотрен из-за улучшения ситуации с привлечением средств (в виде капитала, депозитов и структурированных финансовых продуктов), следует из сообщения агентства.

«Ранее БКС фондировала операции за счет краткосрочных заимствований – преимущественно через сделки репо. Сейчас благодаря притоку клиентских средств доля краткосрочного фондирования существенно сократилась», – объясняет аналитик S&P Роман Рыбалкин.

По подсчетам агентства, коэффициент стабильного финансирования ФГ БКС вырос с 60–70% в 2013–2014 гг. до 93,8% на 1 июля 2016 г., а доля краткосрочного финансирования, привлекаемого на рынках капитала, снизилась с 50–60% активов до 30–35%.

Средства клиентов с 2014 г. почти удвоились – на конец первого полугодия 2016 г. они составили 54,4 млрд руб., следует из презентации БКС для инвесторов. Представитель БКС объясняет такой рост «конкурентными продуктами компании и сильным брендом». Негативного эффекта от санкций компания не почувствовала, заверил представитель БКС. Увеличение клиентских средств Рыбалкин объясняет растущим интересом граждан к рынкам капитала в связи с падением ставок по банковским вкладам.

Прибыль ушла в капитал Капитал БКС с 2014 г. к июлю 2016 г. почти удвоился – до 23 млрд руб., следует из презентации. Это произошло за счет роста прибыли, говорит представитель компании: за 2015 г. она выросла с 1 млрд до 4,7 млрд руб. За первое полугодие 2016 г. прибыль достигла 3 млрд руб., прогноз компании по году – 6,2 млрд руб.

В эти 54 млрд руб. входят и обязательства перед клиентами в рамках структурных продуктов, в том числе с учетом валютной переоценки, говорит человек, знакомый с отчетностью компании. Представитель БКС уточняет, что только 10% выручки приходится на структурные продукты – в первом полугодии доход от их продажи составил 1 млрд руб.

Сейчас розничные брокеры с сильным брендом, а также имеющие внутри группы банковскую сеть, активно наращивают клиентские базы, указывает аналитик НРА Карина Артемьева: «В крупных городах есть люди с суммами 1–1,5 млн руб., которых не устраивают ставки по банковским депозитам. Через розничного брокера такие инвесторы могут вложиться в продукты со ставкой выше банковской – например, ОФЗ или облигации качественных эмитентов».

Это дает брокерам преимущества: заработать на комиссии и на клиентских средствах.

По данным ЦБ, за январь – июнь этого года число клиентов финансовых посредников (брокеры и управляющие компании) увеличилось на 6,3% до 1,23 млн человек. Рост приходится прежде всего на граждан, указывает регулятор. При этом количество самих посредников сократилось на 19% до 637 компаний.

«Мы не видим распространения структурных продуктов среди широкого круга брокеров», – говорит Артемьева. С ней согласен и аналитик RAEX Павел Митрофанов: «Например, у «Финама» много розничных клиентов, но не видно, чтобы компания активно развивала это направление. Более того, мало у кого из брокеров уровня компетенции и технологий хватит для качественного развития этого направления». Но в то же время нужно учитывать ограниченный круг брокеров, которые обращаются за кредитным рейтингом, оговаривается он.

Доля структурных продуктов в портфелях клиентов варьируется в зависимости от сегмента – у крупных состоятельных клиентов она существенна, в розничных портфелях этот продукт пока не столь распространен, рассказывает начальник управления инвестиционного консультирования «Открытие брокера» Александр Лапутин.