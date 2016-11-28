Китай ограничит зарубежные поглощения местных компаний

Госсовет КНР скоро сообщит о новых мерах, которые подвергнут «строгому контролю» крупные зарубежные поглощения китайских компаний, пишет WSJ со ссылкой на источники. Ограничения будут распространяться на особо крупные сделки, на сумму от $10 млрд, а также на инвестиции госкомпаний на сумму от $1 млрд и инвестиции от $1 млрд китайских компаний, если они не связаны с профильным бизнесом покупателя. Ограничения будут действовать до конца сентября 2017 г., когда состоится съезд компартии Китая.

Власти Китая обеспокоены оттоком капитала из страны и ослаблением юаня. За январь – сентябрь прямые инвестиции китайских компаний в зарубежный бизнес достигли $145,9 млрд, что на 50% больше, чем годом ранее, показывают официальные данные. Зарубежные поглощения китайских компаний, как правило, нацелены на покупку технологий и профессиональных управленцев. Большинство таких сделок совершается с одобрения властей. Например, государственная China National Chemical Corp в феврале договорилась о покупке за $43 млрд швейцарского производителя пестицидов и семян Syngenta. Китайская Anbang Insurance, о которой еще недавно мало кто знал, превратилась в активного инвестора в финансовые активы и недвижимость. В целом с начала года китайские компании потратили на зарубежные поглощения $212,7 млрд, это 6,5% от объявленных сделок на глобальном рынке M&A.

Но у властей появились опасения, что некоторые зарубежные поглощения могут совершаться с целью обойти контроль за движением капитала и вывести деньги за границу. «В вопросах о том, какая зарубежная сделка разрешена, а какая нет, большая осторожность определенно оправданна», – на условиях анонимности сказал WSJ консультант китайского правительства.

Ограничения на зарубежные сделки также нужны для борьбы с оттоком капитала и девальвацией юаня. По разным оценкам, после краха фондового рынка Китая прошлым летом отток капитала из Китая в 2015 г. составил до $1 трлн, с начала 2016 г. – до $400 млрд. С июня 2014 г. Китай потратил 22% валютных резервов: они сократились с $4 трлн до $3,12 трлн. Только в октябре Китай продал $45,7 млрд, поскольку за III квартал отток капитала достиг $207 млрд (оценка Institute of International Finance).

Какое-то время Китай мирился с ослаблением юаня, тем более что с октября МВФ включил юань в корзину резервных валют (наряду с долларом, евро, иеной и британским фунтом). Но после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа темпы ослабления китайской валюты ускорились. С начала года юань подешевел к доллару на 6,2%, и примерно треть падения пришлась на последние две недели.

Народный Банк Китая, вероятно, начнет интервенции, говорит портфельный управляющий Neuberger Berman Прашант Синх, но он ожидает, что юань будет дешеветь еще сильнее, поскольку для глобальной торговли сохраняется неблагоприятный прогноз, экономика США будет расти, а экономика Китая – замедляться.