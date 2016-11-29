Восемь итальянских банков ждет крах, если население проголосует против реформ

У Италии восемь проблемных банков. Это третий по активам Monte Paschi, банки среднего размера – Popolare di Vicenza, Veneto Banca и Carige, а также четыре небольших региональных банка, которые год назад пришлось спасать правительству, – Banca Etruria, CariChieti, Banca delle Marche и CariFerrara. Их всех может ждать крах, если 4 декабря итальянцы проголосуют против конституционных реформ премьера Ренци и он выполнит обещание уйти в отставку, отмечают чиновники и банкиры, опрошенные FT.

«Привлечение капитала, о котором итальянские банки должны объявить сразу после референдума, вызовет еще большие трудности, если на референдуме проголосуют против», – говорит бывший главный экономист итальянского минфина Лоренцо Кодоньо.

Худший сценарий, который сейчас рассматривает рынок, предполагает, что Monte Paschi не сможет привлечь 5 млрд евро на рекапитализацию и реструктурировать плохие кредиты почти на 30 млрд евро, как того требуют регуляторы. В этом случае все восемь слабых банков могут прекратить бизнес, а крупнейшему итальянскому банку UniCredit придется привлекать в капитал 13 млрд евро, говорят источники FT.

«Вопрос в том, справится Monte Paschi или нет», – отмечает высокопоставленный итальянский чиновник. По его словам, возможны все варианты, вплоть до коллапса всех восьми банков, особенно если референдум будет провален.

У итальянских банков 360 млрд евро проблемных кредитов по сравнению с 225 млрд евро акционерного капитала. Многим нужна рекапитализация, но, поскольку их акции сильно подешевели, привлечь деньги на рынке нереально. На помощь правительства тоже надеяться нельзя. ЕС запрещает вливать в банки бюджетные средства или реструктурировать их, прежде чем часть убытков возьмут на себя акционеры и держатели бондов. В Италии миллионы граждан вложили деньги в субординированные облигации банков, и, если они будут конвертированы в подешевевшие акции, люди потеряют сбережения.

Monte Paschi в понедельник начал конвертацию 10 выпусков субординированных бондов на 4,3 млрд евро, сообщают Bloomberg и Reuters. У держателей этих бумаг есть пять дней, чтобы подать заявку. Финансовый регулятор Consob сделку уже одобрил. За счет конвертации Monte Paschi привлечет в капитал 1 млрд евро из необходимых 5 млрд евро. Оставшееся банк привлечет за счет размещения акций, которое начнется 7 декабря и завершится до Рождества. «Эта схема не имеет прецедентов по размеру и структуре в итальянском банковском секторе», – заявил гендиректор Monte Paschi Марко Морелли.

В понедельник к 18.00 мск акции UniCredit подешевели на 3,2%, Intesa Sanpaolo – на 2,6%, Monte Paschi – на 8,8%. «Рынок нервничает, а ликвидности немного, – сказал Bloomberg управляющий Old Mutual Global Investors Кевин Лилли. – Есть неразрешенная политическая и экономическая неопределенность, можно только гадать, куда пойдут цены на нефть, и люди нервничают из-за возможных последствий безвластия в Италии для местных банков».