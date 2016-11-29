Инвесторов не вдохновило предстоящее SPO «Европлана»

Лизинговая компания «Европлан», подконтрольная Микаилу Шишханову, в понедельник официально объявила ценовой диапазон размещения части акций дополнительного выпуска – 680–730 руб. за бумагу. Компания провела встречу с потенциальными покупателями. Особого ажиотажа среди инвесторов она не вызвала, отмечает один из ее участников. Сотрудник одной из управляющих компаний (УК), получивший приглашение, рассказал, что организаторы размещения (ими выступают «ВТБ-капитал» и «Атон») просили прислать на встречу «хотя бы младшего аналитика».

Финансовая группа (ФГ) «Сафмар», управляющая активами семьи Гуцериевых – Шишханова, планирует создать на основе «Европлана» финансовый холдинг «Сафмар финансовые инвестиции», который объединит лизинговые, страховые и пенсионные активы группы. Часть допэмиссии акций «Европлана», максимальный уровень которой – 126 млн бумаг (сейчас капитал состоит из 23 млн акций), будет оплачена 49% акций страховой компании ВСК и 100% акций частного пенсионного фонда (НПФ) «Сафмар». Стоимость акций «Сафмара» и ВСК была определена исходя из оценки KPMG с учетом дисконта к рыночной цене фонда и страховщика на уровне 19,7 и 19,6% соответственно.

При условии, что НПФ «Сафмар» оценен в 33 млрд руб., пакет в 49% акций ВСК – в 15,9 млрд руб., 23 млн акций «Европлана» по верхней границе ценового диапазона будут стоить 16,8 млрд руб., а привлечен будет максимально заявленный объем средств – 15 млрд руб., капитализация холдинга может достигнуть 80,7 млрд руб. С расчетами «Ведомостей» согласился представитель ФГ «Сафмар».

«Такая оценка соответствует коэффициенту в два капитала. Сейчас ни одна российская финансовая компания не торгуется с такой высокой оценкой. К тому же, как правило, холдинговая компания должна торговаться с дисконтом до 20% к входящим в нее компаниям. 80 млрд руб. – слишком дорого за такой актив», – говорит главный стратег «Сбербанк CIB» Андрей Кузнецов. С ним согласен аналитик УК «Альфа-капитал» Андрей Шенк. По его расчетам, цена размещения (если не учитывать НПФ) примерно равна коэффициенту P/E (цена к прибыли) 7,3, что заметно выше текущих котировок «Европлана».

«Акции «Европлана» уже выросли на 27% с момента IPO в декабре прошлого года, при рентабельности капитала (ROE) в 13,7% это уже достаточно высокая цена», – утверждает гендиректор УК «Спутник – управление капиталом» Александр Лосев.

В создаваемом холдинге пенсионный фонд занимает около 40% активов. «По сути это размещение НПФ «Сафмар», – констатирует Кузнецов.

«Вывод на биржу пенсионных активов – это хороший инструмент для мажоритарных акционеров. Публичная оценка дает некий инструмент: они смогут привлекать дополнительную ликвидность за счет залога торгуемых акций холдинга. К тому же это хорошая переговорная позиция с регулятором по качеству активов. Поскольку активы с рыночной оценкой – наиболее транспарентные активы», – говорит аналитик RAEX Павел Митрофанов.

«Сделать НПФ публичным – одна из возможных тактик защиты своего бизнеса в России. Это определенный хедж против действий регулятора. К тому же если обратиться к опыту Казахстана, где частные пенсионные фонды были национализированы. Такая возможность после громких скандалов на пенсионном рынке существует и в России», – говорит сотрудник одного из инвестиционных банков.

«Для компаний, которые станут частью публичного холдинга, в том числе и для пенсионного фонда, в операционной деятельности ровным счетом ничего не изменится», – утверждает представитель ФГ «Сафмар». В НПФ «Сафмар» отказались от комментариев.