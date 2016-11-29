Риск-профилирование розничных инвесторов отдадут на откуп робо-эдвайзерам

ЦБ видит перспективы использования робо-эдвайзеров при риск-профилировании розничных инвесторов на российском фондовом рынке, сообщил на конференции «Розничный инвестор» руководитель службы ЦБ по защите прав инвесторов Михаил Мамута. По его словам, владельцем робо-эдвайзеров может быть саморегулируемая организация (СРО).

«ЦБ безусловно хотел бы принимать участие в валидации тех алгоритмов, которые будут положены в основу», - заявил он. По его мнению, робо-эдвайзеры могли бы использоваться при массовом определении профилей физических лиц, а более детальное риск-профилирование, скорее всего, нужно более обеспеченным клиентам , поэтому для них это могут делать именно специалисты. Но ЦБ не намерен решать эти вопросы: последнее слово за индустрией.

«Алгоритм не должен быть один для всех . Мы не будем ограничивать право отдельных профучастников делать свой алгоритм. Мы просто хотим согласовать принцип работы алгоритма», - сказал Мамута.

Разработка робо-системы в рамках СРО будет дешевле для всей индустрии, а ЦБ сможет понимать, что для всех действует единый стандарт, которым никто не сможет манипулировать, добавил он.

«Самое главное - что именно СРО должны верифицировать в этих программах робо-эдвайзинга и зачем. Наверное, мы сможем проверять, насколько заявленные качества этой программы соответствуют ее реальным возможностям, способна ли система откликаться на реальные изменения рыночных условий», - заявил президент Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев.

У розничных инвесторов остается возможность получить свой профиль и напрямую через общение со специалистом , продолжает Мамута. Это может быть финансовый советник, который должен появиться в силу закона, или же сотрудник профучастника, но именно тот, который занимается консультированием, а не продажей продуктов компании. Между этими подразделениями должна быть китайская стена и организована система контроля, которая будет контролироваться через СРО с помощью специальных стандартов и комиссий, считает Мамута.

ЦБ готов дать брокерам для риск-профилирования клиентов доступ к данным Пенсионного фонда России, налоговой службы и бюро кредитных историй с согласия самого клиента.

Мамута также заявил, что работа над документом о профилировании розничных клиентов почти завершена. ЦБ делит инвесторов на три категории: профессиональные, квалифицированные и неквалифицированные. Последняя категория делится на две группы: с суммой счета физлица до 400 000 руб. и до 1,4 млн руб.

Тем, у кого менее 400 000 руб. на счету, будут доступны по умолчанию обращающиеся на организованном рынке акции, облигации, ETF (из котировальных списков 1-го и 2-го уровней), инвестиционные паи (для неквалифицированных инвесторов), а также будет предоставлена возможность выхода на организованный валютный рынок и организованный рынок драгоценных металлов. До сих пор с рынком обсуждается возможность разрешить этим инвесторам некоторые инструменты из списка 3-го уровня, уточнил Мамута. А после сдачи экзаменов на сайте Московской биржи такой инвестор сможет торговать с плечом и деривативами. При этом потери клиента будут ограничены размером средств, предоставленных им брокеру.

Остальные неквалифицированные инвесторы без определения инвестиционного профиля получат доступ к тем же инструментам, что и особо защищенная категория, а также к ценным бумагам из списка 3-го уровня и к торговле с кредитным плечом без предварительного тестирования. При этом у них будет возможность приобрести любой другой финансовый инструмент, не противоречащий их инвестпрофилю. Для данной категории также предусмотрена опция «последнее слово за клиентом». Для всех неквалифицированных инвесторов будет предусмотрено право на риск - в течение года они смогут купить любые инструменты на сумму до 50 000 руб.