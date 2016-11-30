Частным инвесторам помогут роботы-консультанты

Центробанк нашел применение робо-эдвайзерам – их могут использовать при определении профиля частных инвесторов, заявил руководитель службы ЦБ по защите прав инвесторов Михаил Мамута. Разработкой платформы для робо-эдвайзеров, по его мнению, должна заниматься саморегулируемая организация, однако ЦБ намерен принимать участие в проверке тех алгоритмов, которые будут положены в основу. Такой порядок позволит регулятору понимать, что для всех действует единый стандарт, которым никто не сможет манипулировать, надеется Мамута.

Из его слов следует, что категорию клиентов, для которой такие консультанты будут определять профиль, выберут брокеры. Пока это оправданно для массовых клиентов – обеспеченным нужно более детальное риск-профилирование. Впрочем, возможность получить свой профиль у него останется у всех инвесторов.

ЦБ готов дать брокерам доступ к данным Пенсионного фонда, налоговой службы и бюро кредитных историй, с согласия самого клиента, добавил Мамута. По словам Мамуты, ЦБ не будет ограничивать право отдельных профучастников делать свой алгоритм: «Мы хотим согласовать принцип его работы». Ранее первый зампред ЦБ Сергей Швецов высказался более категорично – «большие игроки будут давать одинаковые советы большому числу людей» и это будет влиять на рынок: «Когда много игроков с одной инвестиционной проблемой – это катастрофа».

«Наверное, мы сможем проверять, насколько заявленные качества этой программы соответствуют ее реальным возможностям, способна ли система откликаться на реальные изменения рыночных условий», – полагает президент Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев.

ИИС оставили старый вычет Сумма начальных вложений на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) будет увеличена с 400 000 до 1 млн руб. – законопроект рассматривает Госдума, сообщил представитель Минфина. Для этого типа счетов могут сделать компенсационный фонд, который бы возвращал клиентам брокеров до 1,4 млн руб.

Профилирование через робо-эдвайзеров удобно для брокеров – все больше людей открывают счета удаленно, говорит предправления «Финама» Владислав Кочетков. Это, по сути, будет программа, которая собирает данные о клиенте через анкету, анализирует и потом подбирает ему стратегию, говорит управляющий директор «Атона» по работе с частными инвесторами Григорий Седов: «Автоматизированные системы сделают рынок понятнее и прозрачнее для инвесторов. Комиссии брокеров будут одинаковые, т. е. они не будут зависеть от финансового продукта. И тогда брокеру действительно будет важно помочь инвестору получить наиболее высокую доходность».

Активность регулятора во многом объясняется тем, что Центробанк определился с классификацией инвесторов. Их предстоит поделить на три категории: профессиональные, квалифицированные и неквалифицированные (делятся на две группы: с суммой счета до 400 000 руб. и до 1,4 млн руб.).

Тем, у кого менее 400 000 руб. на счете, будут доступны акции, облигации, ETF (все – из котировальных списков 1-го и 2-го уровней), инвестиционные паи, а также возможность торговать на валютном рынке и рынке драгметаллов. До сих пор обсуждается, разрешить ли этим инвесторам некоторые инструменты из списка 3-го уровня, заметил Мамута. После сдачи экзаменов на сайте Московской биржи такой инвестор сможет торговать с плечом и деривативами. При этом потери клиента будут ограничены размером средств на счете. Остальных неквалифицированных инвесторов без определения профиля допустят также к ценным бумагам из списков 3-го уровня и к торговле с плечом без тестирования. Неквалифицированных инвесторов будет предусмотрено право на риск – в течение года они смогут купить любые инструменты на 50 000 руб.