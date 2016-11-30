Три фонда ФГ «Будущее» показали худший результат по доходности пенсионных накоплений

Два из них будут объединены с лучшим по доходности НПФ «Уралсиб»

Наибольшую доходность пенсионных накоплений по итогам трех кварталов 2016 г. показал входящий в финансовую группу (ФГ) «Будущее» негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Уралсиб» – 14,1%.

Инфляция с начала года за первые три квартала 2016 г. составляла более 4%. «Индексы пенсионных накоплений последнее время показывали хорошую динамику», – указывает руководитель аналитической службы АНПФ Евгений Биезбардис. «Из 43 НПФ, имеющих право на работу с пенсионными накоплениями, все фонды, за исключением одного, показали доходность выше инфляции – от 14,7 до 7,1%», – заявил президент НАПФ Константин Угрюмов. Средняя доходность инвестиций фондов по ОПС составила 11,2%, отмечает Биезбардис. Такую же доходность по расширенному портфелю показал и ВЭБ, управляющий средствами молчунов.

Самые худшие результаты по инвестированию пенсионных накоплений показали НПФ «Башкортостан» (лицензия аннулирована в ноябре), четыре фонда, которым регулятор запретил операции с пенсионными накоплениями, – «АПК фонд» (запрет введен в марте), «Пенсион-инвест», «Социальный мир», «Санкт-Петербург» (запреты получены в июне), а также три частных фонда, входящих в ФГ «Будущее»: доходность НПФ «Будущее» составила 3,9%, «Наше будущее» (бывший НПФ «Русский стандарт») – 7,1%, а НПФ «Образование» – 8,2%.

Во вторник ЦБ разрешил присоединить фонды «Уралсиб» и «Наше будущее» к НПФ «Будущее». Объединение фондов «Будущее» (241,1 млрд руб. пенсионных накоплений), «Наше будущее» (5,6 млрд руб.) и «Уралсиб» (7,8 млрд руб.) должно завершиться до конца IV квартала 2016 г., рассказал представитель НПФ «Будущее», подчеркнув, что первая доходность объединенного фонда ожидается только в 2017 г., а значит, интересы застрахованных лиц НПФ «Уралсиб» не пострадают. Он также отказался давать прогноз по доходности объединенного пенсионного фонда.

«Доходность НПФ «Будущее» в течение этого года испытывает влияние дефолта Внешпромбанка, в облигации которого фонд вкладывал пенсионные накопления и которые на момент покупки соответствовали всем требованиями к вложениям», – указывает представитель НПФ, называя это временным фактором. «Фонд уже в начале III квартала показал положительный результат», – заявил он, отказавшись комментировать слабые результаты фонда «Наше будущее».

«И для НПФ «Будущее», и для фонда «Наше будущее» низкие результаты – это наследие I квартала 2016 г., теперь их это наследие преследует», – указывает гендиректор компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов. По его словам, все зависит от того, было ли это систематическое неудачное управление или же просто плохой инцидент: «Нельзя делать выводов по одному неудачному кварталу».

«НПФ «Будущее» был выбран объектом консолидации, поэтому результаты других фондов, вливаемых в него, вторичны», – говорит аналитик RAEX Павел Митрофанов.

«Пока НПФ не раскрывают свои портфели, невозможно понять, как формируется их доходность. Пока ЦБ не обяжет их раскрывать информацию о своих портфелях, как это принято на цивилизованных рынках, клиентам останется только гадать, как формируется финансовый результат инвестиций», – говорит главный стратег «Сбербанк CIB» Андрей Кузнецов.

В октябре 2016 г. ФГ «Будущее», объединяющая частные пенсионные фонды Бориса Минца (помимо названных еще и НПФ «Телеком-союз», оперирующий в основном пенсионными резервами), провела IPO. За 20% акций Минц выручил 11,7 млрд руб. Размещение прошло почти по верхней границе – по 1190 руб. за акцию. Участники рынка считают это размещение клубной сделкой. Группа планирует нарастить активы с 305 млрд до 805 млрд руб. к 2020 г., клиентскую базу – с 4,3 млн до 6 млн человек, а чистую прибыль – с 300 млн до 10,7 млрд руб.