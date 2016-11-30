ЦБ может создать единый реестр вкладчиков

Об идее свести всех вкладчиков в реестр и дать каждому вкладчику доступ к нему сообщила начальник главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу Ольга Полякова. Реестр, предположила она, может вести Агентство по страхованию вкладов (АСВ) или сам ЦБ. Вкладчик сможет получить информацию о наличии вклада и его сумме, объяснила Полякова.

Решить проблему спрятанных вкладов населения, которые недобросовестные банки не отражают в отчетности, регулятор пытается давно. Самым громким вышел случай Мособлбанка: в 2014 г. выяснилось, что он годами фальсифицировал отчетность и без ведома 350 000 вкладчиков спрятал за балансом принадлежавшие им 76 млрд руб. В этом году Арксбанк спрятал около 35 млрд руб. более чем 40 000 человек. Чтобы получить страховку от АСВ, вкладчикам приходится доказывать, что их деньги действительно хранились в банке.

В банках, где обнаружены забалансовые вклады, надзору было затруднительно их выявить, призналась Полякова (передал «Интерфакс»). В августе ЦБ рассылал методичку с признаками забалансовых вкладов территориальным учреждениям, рассказывал зампред ЦБ Василий Поздышев, чтобы сотрудники регулятора могли искать их у своих поднадзорных. Критерии простые, объяснял он (передал «Интерфакс»): 1000 вкладчиков банка имеют вклады с круглыми цифрами или вклад на 2000 руб. у большого количества вкладчиков – в реальной жизни такого не бывает, значит, есть какая-то манипуляция в IT-системе. ЦБ, продолжал он, обращает внимание и на сотрудников, которые раньше работали в банках, где находили спрятанные вклады (см. врез). Обойти такую проверку можно, считает член правления банка из первой сотни.

Как ЦБ ищет вклады В методичке, с помощью которой сотрудники ЦБ проводили проверку одного из банков («Ведомости» с ней ознакомились), указано около 30 признаков забалансовых вкладов. ЦБ обращает внимание на наличие существенных оборотов по счетам учета обязательств перед физлицами, превышающих остатки на них; агрессивную рекламу вкладов; превышение ставок над среднерыночными значениями; значительное количество счетов с одинаковыми или минимальными суммами; отказ в предоставлении вкладчикам выписок по счетам; наличие единого банковского кассового центра, позволяющего принимать вклады в пользу банков-партнеров; наличие АБС с различными версиями; самостоятельное инкассирование наличных средств из структурных подразделений; наличие посторонних отметок в АБС напротив счетов; визуальное несоответствие в документах подписей вкладчиков; несоответствие штатной численности кассовых работников масштабам привлечения вкладов и проч.

ЦБ всерьез обеспокоен проблемой забалансовых вкладов, сообщил «Ведомостям» представитель ЦБ.

Реестр депозитов с доступом вкладчиков – это один из вариантов решения проблемы, который только прорабатывается, продолжал представитель ЦБ: взвешиваются плюсы и минусы, идет сравнение с другими вариантами – этот вариант технологически сложен, затратен и не может быть быстро воплощен.

Банки идею ЦБ поддерживают. «Очень правильная и своевременная инициатива, а также перспективный сервис для клиентов – вкладчик в любой момент может получить дополнительное (к договору вклада) подтверждение, что его вклад существует», – говорит Елена Бабина из Уральского банка реконструкции и развития: сервис будет популярен, а контроль качества портфеля вкладов будет двойной – и банка, и вкладчиков.

«Регулярно поступают обращения граждан с просьбой подтвердить внесение вклада в реестр обязательств банка, а введение единого реестра позволит устранить возникновение подобных обращений, что сократит документооборот», – считает Наталья Розенберг из МКБ. Вероятно, реестр поможет решить и проблему забалансовых вкладов, но только если сам вкладчик будет постоянно держать под контролем обновление данных о его вкладах в реестре, полагает она.

Все собеседники «Ведомостей» говорят, что информация в таком реестре должна быть надежно защищена. Если будет надежная защита персональных данных со строгой идентификацией вкладчиков, замечает Олег Коркин из банка «Возрождение», то создание реестра депозитов с доступом для вкладчиков будет способствовать повышению их доверия и ко вкладам как к инструменту, и к банковской системе в целом. На то же указывает и представитель Сбербанка: важна сохранность информации о вкладчиках, поиск в базе ЦБ или АСВ должен быть не по имени владельца вклада или его паспортным данным, а, например, по специальному ключу, который бы вкладчик получал вместе с договором.

«Если такую информацию сможет найти посторонний, вряд ли вкладчики обрадуются. Последствия могут быть самыми разными – от скандала в семье до наводки для злоумышленников, – говорит Наталья Меньшова из Бинбанка. – Доступ должен быть хорошо защищен, можно организовать его через портал госуслуг, но это потребует технических доработок и плотного взаимодействия ЦБ (или АСВ), Минкомсвязи и банков».

Реестр проблему забалансовых вкладов не решит: банки смогут привлекать деньги по личным договоренностям, соблазняя высокими ставками, по каким-то договорам или сертификатам – и так обходить реестр, полагает президент Клуба банковских бухгалтеров Кирилл Парфенов: достаточно уйти от слова «вклад».

Представитель АСВ на вопросы не ответил.