Где дешевле ипотека «с улицы»

За два последних месяца ипотечные ставки снизились в среднем на 0,3-0,6 процентного пункта в зависимости от вида кредита, следует из исследования Агентства ипотечного жилищного кредитования

В начале осени эксперты рынка недвижимости, опрошенные «Ведомостями», рекомендовали не спешить с ипотекой, поскольку ожидали дальнейшего снижения кредитных ставок. Их прогнозы оправдались: за два последних месяца ипотечные ставки снизились в среднем на 0,3-0,6 процентного пункта в зависимости от вида кредита, следует из исследования Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) «Анализ развития конкурентной среды на рынке ипотечного кредитования в октябре-ноябре 2016 г.».

В нем указывается, что за этот период из 15 игроков ипотечного рынка, выдавших в январе-сентябре 2016 г. больше всего ипотеки (по данным Frank Research Group), десять тем или иным образом снизили ставки.

В октябре ипотечные кредиты стали дешевле в Промсвязьбанке, АИЖК, банке «Возрождение», Сбербанке, ВТБ 24. В ноябре тенденцию поддержали Дельтакредит, банк «Санкт-Петербург», Газпромбанк, Россельхозбанк.

Помимо них в ноябре ипотечные ставки снизили СМП банк, «Российский Капитал», Связь-банк, банк «Россия» и многие более мелкие банки. В среду банк «Уралсиб» снизил ставки по ипотеке с государственной поддержкой до 10,8% для всех категорий клиентов, приобретающих недвижимость у его ключевых партнеров.

В подавляющем большинстве случаев банки уменьшали проценты по кредитам на жилье на 0,5 процентного пункта, реже — на 1 п. п. или 0,25 п. п. Наибольшее снижение процентных ставок в октябре-ноябре 2016 г. отмечено в сегменте рыночных программ приобретения жилья на первичном рынке, подчеркивается в обзоре.

На сегодняшний день самую дешевую ипотеку вне программ с господдержкой выдают иностранные банки, следует из обзора. Их средневзвешенные ставки в зависимости от вида приобретаемого жилья и величины первоначального взноса составляют 12,2-12,5%, в госбанках – 12,35-13,38%, в частных банках – 12,9-13,62%

Действующие ипотечные ставки для заемщиков, не являющихся зарплатными клиентами банков, представлены в таблице.

Благодаря программе государственного субсидирования ипотеки (ипотека с господдержкой) кредиты на строящееся жилье и новостройки сейчас являются более выгодными, чем на вторичные квартиры.

По подсчетам Агентства, средневзвешенная ставка на первичном рынке с господдержкой к концу ноября 2016 г. составила 11,41%. На вторичном рынке этот показатель опустился ниже 13% годовых и в зависимости от первоначального взноса находится в диапазоне 12,39%-12,99%. Разрыв между процентными ставками по ипотеке с государственной поддержкой и вторичным рынком составил 1,45 п. п., констатируют в агентстве, добавляя, что собственные кредиты банков на новостройки обходятся заемщикам в среднем в 13,35% годовых.

Минимальная ставка на первичном рынке с государственной поддержкой опустилась уже ниже 11% в преддверии завершения программы субсидирования.

Среди причин снижения ипотечных ставок эксперты Агентства называют снижение ключевой ставки ЦБ, а также падение стоимости фондирования банковского сектора, которая за три квартала этого года, по данным ЦБ, снизилась на 1,7 п. п.

Эксперты считают, что в следующем году ставки будут снижаться в основном для покупателей готового жилья. По оценкам аналитиков Райффайзенбанка, ключевая ставка в 2017 г. должна снизиться еще на 1,5 п. п., что приведет к снижению ставок по ипотеке – преимущественно на вторичном рынке.