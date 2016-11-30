Индийские банки получили $100 млрд новых вкладов из-за денежной реформы

Но заработать на них не могут и требуют от государства компенсации

С 8 ноября, когда правительство Нарендры Моди сообщило о выводе из обращения купюр по 500 и 1000 рупий ($7,5 и $15), приток вкладов в местных банках превысил $100 млрд, пишет FT. Индия изымает крупные купюры, чтобы вывести экономику страны из тени и заставить бизнесменов платить налоги. На купюры по 500 и 1000 рупий приходится 86% наличных денег в стране. Первоначально речь шла о том, что до 31 декабря небольшую сумму можно будет обменять на новые купюры, остальное – положить на депозит в банке. Но на прошлой неделе правительство прекратило обмен купюр и оставило только одну возможность сохранить сбережения – положив их в банк. По вкладам свыше 250 000 рупий ($3750) банки будут передавать данные в налоговую службу для сверки с налоговыми декларациями.

Столкнувшись с неожиданным притоком вкладов, банки начали покупать на эти деньги облигации. За три недели они купили государственные бонды на 4,3 трлн рупий ($62,66 млрд). Из-за ажиотажного спроса доходность 10-летних бондов снизилась на 50 б. п. до семилетнего минимума. 26 ноября Резервный банк Индии (RBI) на время запретил банкам покупать облигации, чтобы решить проблему «огромной избыточной ликвидности в системе», и приказал почти половину притока вкладов направлять в резервы, которые не приносят комиссионного дохода.

«Мы считаем, что банки должны получить компенсацию за эти потери, – утверждает Арундхати Бхаттачариа, председатель совета директоров State Bank of India, крупнейшего банка страны. – Мы надеемся, что это временная мера и мы что-то получим взамен» (цитата по FT). На замораживании этих денег индийские банки будут терять 10,5 млрд рупий ($153 млн) ежемесячно, полагает аналитик India Rating and Research Удит Каривала. Хотя RBI обещал 9 декабря пересмотреть ограничения, вероятно, он будет высвобождать замороженные средства постепенно, добавляет он.

У индийских банков проблем хватает и без дополнительных потерь. Летом RBI предупреждал, что к марту 2017 г. доля проблемных кредитов в банковских портфелях вырастет до 8,5% по сравнению с 7,6% в марте 2016 г. При неблагоприятном экономическом сценарии у госбанков доля проблемных ссуд может достигнуть 10–11%. Если же она вырастет до 13,5%, то 20 банков нарушат норматив достаточности капитала. У индийских госбанков, на долю которых приходится 75% банковских активов страны, сейчас много дефолтов по кредитам, выданным в последние годы инфраструктурным и сталелитейным компаниям.

«70% банковской системы парализовано, – говорил тогда президент финансовой группы IIFL Holdings Прабодх Агарвал. – У госбанков нет возможности принимать новые риски, поскольку они недостаточно капитализированы для этого, что плохо для экономики».

Но денежная реформа может пойти на пользу карточному бизнесу банков, пишет Bloomberg. При населении свыше 1 млрд человек в Индии в обороте находится лишь 25 млн кредиток. Но после начала изъятия крупных купюр количество операций с использованием карт резко выросло. Например, MobiKwik говорит о 75%-ном росте. «Такое ощущение, что черный туман рассеялся, – отмечает управляющий партнер Prime Venture Partners Санджай Свами. – Теперь перспективы финтеха в Индии выглядят огромными». «Такое не повторится, – полагает сооснователь MobiKwik Упасана Таку. – Все нежелание пользоваться цифровыми платежами исчезло моментально».