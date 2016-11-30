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Индийские банки получили $100 млрд новых вкладов из-за денежной реформы

Но заработать на них не могут и требуют от государства компенсации
Индийские банки получили $100 млрд новых вкладов из-за денежной реформы
Индийские банки получили $100 млрд новых вкладов из-за денежной реформы
Mahesh Kumar A. / AP

С 8 ноября, когда правительство Нарендры Моди сообщило о выводе из обращения купюр по 500 и 1000 рупий ($7,5 и $15), приток вкладов в местных банках превысил $100 млрд, пишет FT. Индия изымает крупные купюры, чтобы вывести экономику страны из тени и заставить бизнесменов платить налоги. На купюры по 500 и 1000 рупий приходится 86% наличных денег в стране. Первоначально речь шла о том, что до 31 декабря небольшую сумму можно будет обменять на новые купюры, остальное – положить на депозит в банке. Но на прошлой неделе правительство прекратило обмен купюр и оставило только одну возможность сохранить сбережения – положив их в банк. По вкладам свыше 250 000 рупий ($3750) банки будут передавать данные в налоговую службу для сверки с налоговыми декларациями.

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Столкнувшись с неожиданным притоком вкладов, банки начали покупать на эти деньги облигации. За три недели они купили государственные бонды на 4,3 трлн рупий ($62,66 млрд). Из-за ажиотажного спроса доходность 10-летних бондов снизилась на 50 б. п. до семилетнего минимума. 26 ноября Резервный банк Индии (RBI) на время запретил банкам покупать облигации, чтобы решить проблему «огромной избыточной ликвидности в системе», и приказал почти половину притока вкладов направлять в резервы, которые не приносят комиссионного дохода.

«Мы считаем, что банки должны получить компенсацию за эти потери, – утверждает Арундхати Бхаттачариа, председатель совета директоров State Bank of India, крупнейшего банка страны. – Мы надеемся, что это временная мера и мы что-то получим взамен» (цитата по FT). На замораживании этих денег индийские банки будут терять 10,5 млрд рупий ($153 млн) ежемесячно, полагает аналитик India Rating and Research Удит Каривала. Хотя RBI обещал 9 декабря пересмотреть ограничения, вероятно, он будет высвобождать замороженные средства постепенно, добавляет он.

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У индийских банков проблем хватает и без дополнительных потерь. Летом RBI предупреждал, что к марту 2017 г. доля проблемных кредитов в банковских портфелях вырастет до 8,5% по сравнению с 7,6% в марте 2016 г. При неблагоприятном экономическом сценарии у госбанков доля проблемных ссуд может достигнуть 10–11%. Если же она вырастет до 13,5%, то 20 банков нарушат норматив достаточности капитала. У индийских госбанков, на долю которых приходится 75% банковских активов страны, сейчас много дефолтов по кредитам, выданным в последние годы инфраструктурным и сталелитейным компаниям.

«70% банковской системы парализовано, – говорил тогда президент финансовой группы IIFL Holdings Прабодх Агарвал. – У госбанков нет возможности принимать новые риски, поскольку они недостаточно капитализированы для этого, что плохо для экономики».

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Но денежная реформа может пойти на пользу карточному бизнесу банков, пишет Bloomberg. При населении свыше 1 млрд человек в Индии в обороте находится лишь 25 млн кредиток. Но после начала изъятия крупных купюр количество операций с использованием карт резко выросло. Например, MobiKwik говорит о 75%-ном росте. «Такое ощущение, что черный туман рассеялся, – отмечает управляющий партнер Prime Venture Partners Санджай Свами. – Теперь перспективы финтеха в Индии выглядят огромными». «Такое не повторится, – полагает сооснователь MobiKwik Упасана Таку. – Все нежелание пользоваться цифровыми платежами исчезло моментально».

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