Убыток Бинбанка в III квартале составил 9,4 млрд рублей

Хотя Бинбанк и «Рост» не входят в одну группу, бизнес и убытки у них пересекаются

Бинбанк в III квартале отчитался об убытке на 9,4 млрд руб., хотя еще во II квартале он оставался прибыльным (0,2 млрд руб.), следует из его международной отчетности за январь – сентябрь 2016 г.

Причина в резервах, большую часть которых (14,5 млрд из 18,5 млрд руб.) Бинбанк досоздал в III квартале по кредитам, выданным связанным компаниям. В частности, банк отчислил 10,5 млрд руб. по средствам в банках и других финансовых учреждениях, находящихся под общим контролем. Представитель Бинбанка уточнил, что резервы созданы под межбанковские кредиты, выданные санируемому «Рост банку». Ранее столь значительных резервов по кредитам «Рост банку» Бинбанк не создавал.

Его представитель объяснил это объединением с «МДМ банком» – оно завершилось в ноябре. По итогам 2016 г. объединенный Бинбанк будет прибыльным, уверяет он, однако, зачем потребовалось создавать резервы перед сделкой, он не объясняет.

«Рост банк» получил от Бинбанка 510 млрд руб. Кредиты выданы «Росту» по плану финансового оздоровления – это основной источник финансирования санируемого банка в течение всего срока действия плана до присоединению к Бинбанку в 2025 г., говорится в отчетности.

«Вероятно, мы еще какое-то время будем наблюдать увеличение риска на «Рост банк», а погашение этого кредита будет зависеть от поведения кредитного портфеля самого «Рост банка». Погашение основной суммы долга перед Бинбанком ожидается только после 2020 г., но кредит обслуживается и проценты по нему выплачиваются в полном объеме», – говорит аналитик S&P Анастасия Турдыева.

Прибыльный МДМ По итогам января – сентября прибыльным в банковской группе Микаила Шишханова стал только МДМ, следует из его отчетности по МСФО, которая в сентябре еще не была консолидирована. За девять месяцев банк заработал 4,9 млрд руб., из которых 2 млрд руб. банк получил в III квартале.

Из отчетности «Рост банка» по МСФО, опубликованной во вторник, следует, что процентные доходы банка за девять месяцев составили 41 млрд руб., а расходы – 41,7 млрд руб., из которых 38,9 млрд руб. он заплатил Бинбанку. При этом доля просроченных кредитов на балансе «Роста» составляет 9,9% портфеля до вычета резерва.

«Резерв, созданный по кредитам «Рост банку», составляет примерно 2% задолженности. В терминах РСБУ это означало бы, что банк отнес эти кредиты ко второй категории качества, где резерв может колебаться в диапазоне 1–20%. Оценивая риски в отношении «Рост банка», необходимо учитывать, что тот все-таки находится на санации», – говорит аналитик Национального рейтингового агентства Карина Артемьева.

«Резервы на уровне 2% действительно не являются консервативными, это общий резерв – не более того», – солидарна Турдыева. По ее словам, кредит «Рост банку» – достаточно серьезный риск и отсутствие резерва по нему, безусловно, у многих вызывает вопросы: «Видимо, менеджмент решил создать такой резерв перед объединением банков, ожидая дополнительной поддержки капитала со стороны акционеров».

Это не похоже на рекомендации надзорного органа, говорит финансовый директор банка из топ-100. «Если бы ЦБ попросил досоздать резервы, скорее всего, банку пришлось бы отнести эти кредиты как минимум в III категорию качества, что предполагает минимальный резерв на уровне 21%. Сложно сказать, зачем Бинбанк создал минимальный резерв, в целом резервы вычитаются из расчета норматива Н6 (максимальный размер риска на одного заемщика), и таким способом можно разгружать норматив, но в данном случае это явно не манипуляция с Н6, поскольку по нему запас у банка на «Рост» еще есть», – заключает он.