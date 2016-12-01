Рубль укрепился на решении ОПЕК сократить добычу нефти

Российская валюта вчера укрепилась благодаря решению ОПЕК сократить добычу нефти: в середине дня курс доллара на Московской бирже падал ниже 64 руб. (-1 руб.), курс евро – до 68 руб. (-1,3 руб.). Индекс ММВБ по итогам дня побил очередной рекорд, достигнув 2109 пунктов (+1,08%), РТС – вырос до 1034 пунктов (+2,64%).

Судя по динамике цен на нефть (фьючерс на Brent вырос на 8% на лондонской бирже ICE, превысив $50 за баррель), решение ОПЕК было неожиданным, считает руководитель валютно-финансового департамента Ситибанка Денис Коршилов. Изначально ожидания рынка были позитивными, но ближе к встрече настроение инвесторов изменилось, напоминает он: были сомнения Саудовской Аравии относительно возможности договориться, также была отменена встреча со странами, не входящими в картель. Поэтому достигнутые договоренности оказались лучше ожиданий: рост цен на нефть на 8% – это действительно немало, говорит он. «Хотя завтра [в четверг] возможно снижение нефтяных цен после такого мощного роста, в любом случае в среднесрочной перспективе решение ОПЕК – это хорошая новость и смена тренда», – считает Коршилов.

Старший портфельный управляющий GHP Group Федор Бизиков не считает, что решение стало новостью для рынка: «В течение этого года мы слышали, как представители ОПЕК говорят о необходимости прийти к единому решению». Рост цен на нефть на 8% он не считает значительным: последние два года нефтяные цены очень волатильны. До середины 2014 г. историческая волатильность нефти была 12%, а последние два года – около 40%, а иногда и 100%, указывает он.

Укрепление рубля можно назвать скромным по сравнению с ценами на нефть (всего 2%). «Есть традиционные ожидания ослабления российской валюты в конце года: предстоят выплаты по внешнему долгу, в банковском секторе обычно профицит ликвидности, а часть компаний с иностранным участием конвертируют излишние остатки на счетах в валюту. Впереди еще, возможно, повышение ставки ФРС США», – перечисляет Коршилов. Рубль не зависит от нефти на 100% – например, после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США российская валюта оказалась самой крепкой среди валют развивающихся рынков, даже в те моменты, когда цена нефти падала ниже $50 за баррель.