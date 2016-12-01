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Статья опубликована в № 4215 от 01.12.2016 под заголовком: «Тинькофф» щедр на прогнозы

«Тинькофф банк» обещает в 2017 году заработать на 40% больше, чем в 2016 году

В этом ему поможет финансовый супермаркет
Владелец и председатель совета директоров «Тинькофф банка» Олег Тиньков
Владелец и председатель совета директоров «Тинькофф банка» Олег Тиньков
А. Махонин / Ведомости

Чистая прибыль TCS Group, в которую входят «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование», в III квартале выросла на 14% до 2,9 млрд руб., говорится в отчетности группы по международным стандартам. С начала года банк заработал 7,3 млрд руб. и по итогам года прогнозирует чистую прибыль в 9–10 млрд руб.

В среду банк также раскрыл ожидания от 2017 г. – менеджмент рассчитывает заработать 13–14 млрд руб. Ожидания менеджмента довольно оптимистичны и, вероятно, инвестбанки также пересмотрят нынешний консенсус-прогноз, согласно которому прибыль банка в 2017 г. составит 10,4 млрд руб., говорит аналитик БКС Ольга Найденова. Предправления «Тинькофф банка» Оливер Хьюз заявил, что группа намерена менять дивидендную политику: сейчас дивиденды выплачиваются при условии, что значение текущего и прогнозируемого норматива достаточности капитала «Тинькофф банка» не опустится ниже 10,5%. Вторые за год промежуточные дивиденды составили $38,5 млн.

Хьюз рассказал, что на рост прибыли в 2017 г. повлияют рост кредитного портфеля (15–20%), сохранение стоимости риска около 10% и падение стоимости фондирования ниже 10%. Он также указал, что страховщик и финансовый супермаркет (продажа кредитных продуктов сторонних банков и РКО) во второй половине 2017 г. будут прибыльны. В этом году через ипотечного брокера группа выдала 1,8 млрд руб. кредитов, а портфель счетов малого бизнеса достиг 1,7 млрд руб.

На прибыль «Тинькофф банка» повлияли как рост доходов (процентного и комиссионного за девять месяцев – 27,8 млрд руб.), так и сокращение стоимости риска, указывает в своем обзоре аналитик «Велес капитала» Егор Дахтлер. В III квартале 2015 г. она была 14,8%, в III квартале этого года – 8,3% (во II квартале – 7,7%).

В резервы за девять месяцев «Тинькофф банк» направил 6,9 млрд руб., а доля NPL (кредиты, просроченные на 90 дней и больше) снизилась с начала года с 12,4 до 10,4%, говорится в презентации банка. На снижении доли NPL могло сказаться не только улучшение качества активов, но и рост портфеля на 15% до 116,8 млрд руб. Кроме того, в течение года банк списал 7,6 млрд руб. и продал 1 млрд руб. плохих кредитов.

Прибыльность «Тинькофф банка» будет зависеть от качества активов, указывает аналитик Fitch Дмитрий Васильев. По его мнению, даже при относительно невысоких темпах роста портфеля в 2017 г. при условии, что его качество не будет снижаться, банк сможет показать высокую прибыль за счет своей очень хорошей маржи.

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