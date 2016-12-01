Росимущество хочет продать долю в Национальном резервном банке

Росимущество выставило свою долю в 2,7% в Национальном резервном банке (НРБ) на аукционе. Начальная цена – 100 млн руб., цена отсечения – 50 млн руб. Аукцион проводит Российский аукционный дом (РАД). Заявки начали приниматься в октябре, аукцион назначен на 12 декабря.

Российскому предпринимателю Александру Лебедеву через «Техинвестконсалт» и «Промконсалт», которые владеют Национальной резервной корпорацией, принадлежит 78,2% банка, Юрию Кудимову через кипрскую Ginsberero trading Ltd – 18,7%, Росимуществу – 2,7%, миноритарным акционерам – еще 0,4%. В рекламном объявлении, размещенном на страницах «Ведомостей» в четверг, 1 декабря, говорится, что продаются 100% НРБ за 50 млн руб. Это ошибка, говорит представитель банка. Об этом же свидетельствуют данные на сайте РАД.

Собственные средства банка на 1 ноября составляют 6 млрд руб., таким образом минимальная цена – 0,6 к капиталу НРБ. На момент публикации заметки Росимущество не ответило на запрос «Ведомостей».

Росимущество еще с 2008 г. пытается приватизировать акции НРБ, однако все проведенные аукционы по продаже пакета признавались несостоявшимися из-за отсутствия покупателей, хотя цена акций раз за разом снижалась. В 2012 г. выставленная на аукцион Росимуществом доля была оценена в 473,2 млн руб., цена отсечения составляла 236,6 млн руб.

Сам мажоритарный владелец тоже давно пытался избавиться от НРБ. Три года назад Лебедев говорил «Известиям», что покупатели ходят все время, но их условия его не устраивают; Лебедев то продает банк, то откладывает это решение, говорил в 2015 г. человек, близкий к предпринимателю. Одним из возможных покупателей банка в мае 2015 г. назывался Анатолий Мотылев – тогда собственник банка «Российский кредит». Однако уже в июле ЦБ отозвал лицензии сразу у четырех банков, подконтрольных ранее Мотылеву. Арбитражные суды признали эти кредитные организации банкротами.

В октябре в интервью журналу Forbes Лебедев не говорил о продаже, а утверждал, что ожидает синергетического эффекта от запуска сети кафе «Петрушка» и наличия банка. «В рамках программ лояльности «Петрушки» можно выпустить карточку для человека с определенным образом жизни. Вы придете к нам в кафе и заплатите по ней не 150 руб., а 120 руб.», – мечтал он. В том же интервью Лебедев утверждал, что НРБ «не имеет долгов перед клиентами и поэтому является самым надежным банком в стране, в нем трудится сто человек и есть процессинговый центр».