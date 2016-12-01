В Крыму начала работу компания «РНКБ факторинг»

«РНКБ банк» ориентирован на работу в Крыму: там располагается его центральный офис (в Симферополе) и более 200 подразделений

В Крыму появилась первая факторинговая компания, работающая по российскому законодательству, — Региональное независимое коммерческое факторинговое бюро «РНКБ факторинг». Запись о ее создании внесена в единый государственный реестр юридических лиц 18 октября 2016 г. В тот же день зарегистрирована еще одна компания — Региональное независимое коммерческое лизинговое бюро «РНКБ лизинг».

Обе компании зарегистрированы в Симферополе, поставлены на учет в Росфинмониторинге, владелец и директор обеих – Игорь Ярмолик.

Ярмолик уверяет, что обе компании ведут независимый бизнес и не связаны с крупнейшим банком Крыма – Российским национальным коммерческим банком (РНКБ; с января принадлежит Росимуществу). По его словам, он не видит сходства между названиями принадлежащих ему компаний и брендом банка РНКБ. Представитель «РНКБ банка» пока не ответил за запрос «Ведомостей».

«Это первая компания, которая занимается факторингом в Крыму по российскому законодательству», - замечает директор Ассоциации факторинговых компаний Дмитрий Шевченко. До присоединения Крыма под факторингом на Украине понимали работу с проблемной задолженностью физлиц, говорит он: «Сейчас там действует российский Гражданский кодекс, по которому физлицо не может быть стороной по договору факторинга».

«РНКБ банк» ориентирован на работу в Крыму: там располагается его центральный офис (в Симферополе) и более 200 подразделений. Активы РНКБ на 30 сентября 2016 г. по РСБУ составили 77,38 млрд руб., собственные средства — 20,38 млрд руб., чистая прибыль за 9 месяцев 2016 г. — 315 млн руб.

В мае председатель совета директоров РНКБ Михаил Якунин написал письмо президенту Владимиру Путину с просьбой докапитализировать банк на 21 млрд руб. в течение 2017–2019 гг. (об этом сообщал «Интерфакс»). Замминистра финансов Алексей Моисеев тогда сообщил «Ведомостям», что РНКБ может быть докапитализирован путем целевой субсидии, аналогично Россельхозбанку, чей капитал государство регулярно пополняет через выкуп акций.

В августе «Интерфакс» сообщал, что РНКБ рассматривает возможность создания собственной страховой компании и негосударственного пенсионного фонда.