Сбербанк потребовал банкротства трех компаний группы «Светлана-оптоэлектроника»

Сбербанк подал в Арбитражный суд Петербурга и Лен­области иски о банкротстве трех компаний группы «Светлана-оптоэлектроника» – ОАО «Светлана-лед» (головная компания группы, которая выпускает светодиоды и светильники), ЗАО «Светлана-оптоэлектроника» и ООО «Ирсэт-центр», говорится на сайте суда. Дата рассмотрения исков к двум последним компаниям пока не определена, заседание по иску к «Светлана-лед» назначено на 28 декабря.

В апреле 2015 г. банк в суде требовал от этих трех компаний 195 млн руб. долга по кредиту. В октябре 2015 г. стороны заключили мировое соглашение, которое предусматривает погашение долга до 10 октября 2019 г. К 20 июня 2016 г. должник должен был заплатить тремя траншами 55,1 млн руб., а затем ежемесячно выплачивать по 3,5 млн руб. «Светлана-оптоэлектроника» передала в залог банку два помещения общей площадью 6904 кв. м на пр-те Энгельса, 27.

Пресс-служба Сбербанка от комментариев отказалась. Пресс-служба «Светлана-оптоэлектроники» не ответила на запрос «Ведомостей». Близкий к компании источник сообщил, что причина подачи иска – задержки ежемесячных платежей по мировому соглашению.

В конце 2015 г. 50% акций «Интер РАО светодиодные системы», которой принадлежит 80% «Светлана-лед», купила госкорпорация «Ростех». Большинство кредитных обязательств «Светланы» возникло еще в 2006 г., после вхождения в корпорацию были предприняты шаги, которые позволили оптимизировать деятельность, сократить прямые расходы предприятия более чем на 40%, частично снизить долговую нагрузку, сообщила «Ведомостям» пресс-служба «Ростеха».

В первом полугодии 2016 г. выручка ОАО «Светлана-лед» выросла вдвое по сравнению с тем же периодом 2015 г. Но пока предприятие все еще испытывает финансовые трудности, говорит близкий к «Светлане» источник.

Возможно, речь идет о давлении на должника с целью удовлетворения требований кредитора в досудебном порядке, банки часто используют для этого банкротные иски, но само по себе банкротство им невыгодно, считает Мария Понаморева, старший юрист адвокатского бюро А2. Если должник передает в залог часть имущества, это говорит о серьезных финансовых проблемах, добавляет юрист.