ЦБ и АСВ оценивают активы «Российского капитала»

Центробанк и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) проводят ревизию активов «Российского капитала», дочернего банка агентства, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. По его словам, это необходимо для дальнейшей передачи «Российского капитала» другому инвестору. «Чтобы что-то отдать, надо понять, что это такое, это не так просто. Поэтому сейчас ЦБ и АСВ проводят ревизию качества активов. Сейчас все процессы подвисли, надо понять, что это за банк. Потому что передать кому-то за рубль, а потом окажется, что это стоит миллиард, или, наоборот, потом окажется, что там дыра на миллиард, неправильно», – пояснил Моисеев (цитата по «Интерфаксу»). По словам человека, близкого к банку, оценка находится в завершающей стадии, другой же человек, также близкий к кредитной организации, говорит, что она завершена, но результатов еще нет.

Осенью было принято решение, что АСВ из-под контроля правительства перейдет в ведение ЦБ – представители регулятора получат большинство в совете директоров агентства. При этом госкорпорации придется завершить «ряд проектов по финансовому оздоровлению банков, предполагающих прямое участие в капитале», в том числе прекратить участие в «Российском капитале», говорил в октябре представитель ЦБ. Согласно законопроекту изменения в структуре совета директоров АСВ начнутся после его выхода из капитала.

О том, что «Российский капитал» может сменить владельца, «Ведомостям» рассказывали три человека, участвовавшие в обсуждении. Один из собеседников «Ведомостей» указывал, что банк может отойти Агентству по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), а другие говорили, что санируемый «Российским капиталом» застройщик «СУ-155» может отойти в государственный компенсационный фонд долевого строительства, который будет работать на базе АИЖК. Избавление от «СУ-155» помогло бы банку решить сразу несколько проблем, говорил участник обсуждения, он бы избавился от непрофильных активов, а также от риска нарушить норматив Н6 (максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных лиц, не более 25% капитала).

Пока нет четкого понимания, кто станет новым инвестором, сказал «Интерфаксу» Моисеев. На звонки он вчера не ответил. Кроме АИЖК, других претендентов нет, говорит человек, близкий к банку.

АСВ санирует «Российский капитал» с 2009 г. Чистый убыток банка по итогам девяти месяцев этого года составил 8,4 млрд руб., за аналогичный период 2015 г. банк потерял меньше – 4,3 млрд руб.

«У банка приемлемые показатели по ликвидности, но слабые показатели по капиталу. Если бы банк создал резервы в полном объеме (ЦБ в рамках финансового оздоровления позволил банку создавать провизии по графику), его капитал существенно бы сократился», – говорит аналитик RAEX Станислав Волков. В июне Fitch снизило рейтинг устойчивости «Российского капитала» до уровня F, пояснив, что банк потерял финансовую устойчивости и зависит от послаблений ЦБ. Для выполнения требований банку необходима «чрезвычайная внешняя поддержка капиталом», писало Fitch. Доля неработающих активов у банка выросла с 19,4 до 25,6% к концу 2015 г., при этом план финансового оздоровления банка позволяет создать резервы на 15 млрд руб. (84% регулятивного капитала) в период до 2025 г., заключали аналитики агентства.

Представитель ЦБ напомнил, что регулятор не комментирует действующие банки. Представитель АИЖК не стал давать комментарии. Представители АСВ и «Российского капитала» на вопросы «Ведомостей» не ответили.