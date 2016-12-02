Для восьми финансовых рынков появятся базовые стандарты работы

Комитеты при Центробанке придумают базовые стандарты работы для участников сразу восьми финансовых рынков: микрофинансовых организаций (МФО), кредитных потребительских кооперативов, брокеров, дилеров, депозитариев, форекс-дилеров, регистраторов и управляющих. Регулятор уже утвердил персональный состав комитетов: в каждый вошли представители ЦБ, Минфина, а также саморегулируемых организаций (СРО) – в равном количестве от каждого.

Разрабатывать базовые стандарты будут СРО, а согласовывать и утверждать – комитеты при ЦБ, сообщил регулятор. Кроме того, комитеты будут проводить экспертизу законопроектов и проектов нормативных актов.

«Существует иерархия: законы и нормативные акты ЦБ, затем – утвержденные комитетами базовые стандарты, общие для всех финансовых организаций в определенной отрасли, после них – специфические внутренние стандарты СРО, которым подчиняются только члены определенной СРО», – рассказывает президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев (входит в комитет по брокерской деятельности). Комитеты установят базовые стандарты работы в каждой отрасли и внутренние стандарты СРО должны будут им соответствовать – это позволит избежать регуляторного арбитража для членов разных СРО, говорит он. Сейчас в каждой отрасли существует по две СРО, продолжает Тимофеев (например, в области брокерской деятельности это НАУФОР и НФА), которые в рамках комитета должны согласовать позиции по поводу регулирования финансовых организаций в своей отрасли.

НАУФОР, НФА и ПАРТАД уже разработали и направили в ЦБ проекты четырех базовых стандартов, говорит Тимофеев: они касаются брокерской деятельности – исполнения поручений клиентов и сохранности их активов, управления активами, депозитарной деятельности и корпоративного управления профессиональных участников рынка ценных бумаг. Указания ЦБ устанавливают для МФО три базовых стандарта – по защите прав потребителей, управлению рисками и операциям на финрынках, говорит замдиректора СРО «Мир» Андрей Паранич, не все требования еще утверждены, например к содержанию стандарта по защите прав потребителей.

Форекс-дилеры надеются, что стандарты их работы будут утверждены в декабре – это позволит начать работу до конца года, сказал гендиректор «Финам форекса» Ярослав Дюсуше. «Мы уже отправили проект базового стандарта совершения операций на финансовом рынке, надеемся, что в течение этого месяца этот стандарт будет принят», – говорит руководитель СРО «Ассоциация форекс-дилеров» Евгений Машаров.