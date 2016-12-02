30-летний «бычий» тренд на глобальном рынке бондов завершается

За первые две недели после избрания президентом США Дональда Трампа чистый отток из фондов облигаций США составил $10,7 млрд. Глобальный рынок бондов за ноябрь потерял $1,7 трлн, тогда как акции подорожали на $635 млрд, пишет Bloomberg. «Многие склоняются к мысли, что это окончание «бычьего» ралли [на рынке облигаций]», – говорит стратег Nikko Asset Management Роджер Бриджес.

Рынок распродает облигации на ожиданиях, что Трамп выполнит предвыборные обещания – даст налоговые послабления бизнесу и начнет крупные инфраструктурные проекты. Это значит, что инфляция ускорится и ФРС придется повышать ставки. В такой ситуации инвесторы распродают казначейские облигации и покупают бонды с защитой от инфляции (TIPS).

«Начинается период высоких ставок, – говорит стратег Hilltop Securities Марк Грант, – и это не имеет ничего общего с распродажей 2013 г., когда ФРС сообщила о сворачивании программы количественного смягчения». По его словам, избрание Трампа президентом стало переломным моментом. Главным образом распродажа затронула облигации с большим сроком обращения: они станут невыгодным инструментом, если ФРС повысит ставки. За месяц доходность пятилетних казначейских бондов США выросла на 60 б. п. до 1,88% годовых, 10-летних бондов – на 62 б. п. до 2,43%, 30-летних – на 53 б. п. до 3,1%.

По словам Бриджеса, распродажа будет продолжаться и доходность 10-летних казначейских облигаций в январе может достигнуть 2,7% годовых. Ник Гартсайд из JPMorgan Asset Management ждет в 2017 г. 3% годовых. «Мы в ситуации, которая делает рынок казначейских бондов уязвимым», – сказал WSJ стратег Miller Tabak Энтони Каридакис: инвесторы уже настроились на экономический рост и инфляцию, поэтому облигации еще будут дешеветь, когда рынок увидит реальное подтверждение этому.

Дополнительным стимулом для распродажи казначейских бондов стало заявление Стивена Мнучина, бывшего трейдера Goldman Sachs и кандидата на пост министра финансов США, о том, что США рассмотрят вопрос о размещении бондов с большим сроком обращения. «В ближайшие два года ставки останутся относительно низкими», – сказал Мнучин CNBC. На вопрос, рассматриваются ли 50- и 100-летние бонды, Мнучин ответил, что изучаются все возможности.