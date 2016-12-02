«Европлан» определился с ценой размещаемых акций

Совет директоров лизинговой компании «Европлан», подконтрольной Микаилу Шишханову, вечером в четверг, 1 декабря, определил цену размещения акций при SPO: она составит 720 руб. за бумагу. Это следует из сообщения о существенном факте компании, размещенного в пятницу, 2 декабря, на сервере раскрытия информации. На Московской бирже будет размещено 20,8 млн акций, таким образом компания привлечет 15 млрд руб., сообщили в пресс-службе. В рамках преимущественного права выкупа акций бумаги не размещались в связи с отсутствием заявок на их приобретение.

Прием заявок в рамках SPO «Европлана» проводился в период с 28 ноября по 1 декабря 2016 г. Ценовой диапазон составлял 680–730 руб. за одну акцию. Начало торгов бумагами ожидается во второй половине декабря 2016 г. после государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций. Ценные бумаги включены в первый котировальный список, а значит, могут быть куплены на пенсионные накопления, которыми оперируют частные пенсионные фонды (НПФ).

Финансовая группа (ФГ) «Сафмар», управляющая активами семьи Гуцериевых – Шишханова, планирует создать на основе «Европлана» финансовый холдинг «Сафмар финансовые инвестиции» (SFI), который должен объединить лизинговые, страховые и пенсионные активы группы. Часть допэмиссии акций «Европлана», максимальный уровень которой был установлен в 126 млн бумаг (сейчас капитал состоит из 23 млн акций), будет оплачена 49% акций страховой компании ВСК и 100% акций НПФ «Сафмар». Стоимость акций пенсионного фонда и страховой компании была определена исходя из оценки KPMG с учетом дисконта к рыночной цене фонда и страховщика на уровне 19,7 и 19,6% соответственно. Согласно оценке, в «Европлан» будет внесен весь НПФ стоимостью 33 млрд руб. и 49% акций ВСК – 15,9 млрд руб. Другая часть была предложена по открытой подписке. Компания планировала привлечь 15 млрд руб. на Московской бирже.

Опрошенные в четверг «Ведомостями» управляющие компании указывали, что не видели аналитических записок по «Европлану». При открытии книги заявок для размещения акций лизинговой компании участники рынка утверждали, что особого ажиотажа инвесторов замечено не было. Член совета директоров «Бинбанка», будущий председатель совета директоров SFI Олег Вьюгин рассказывал в интервью «Ленте.ру», что «инвесторы проявили высокую заинтересованность» к размещению «Европлана». «Идея финансового холдинга им понятна. На западном рынке много подобных компаний, весьма успешных», - утверждал он.

В декабре 2015 г. «Европлан» провел IPO. После первичного размещения акции лизинговой компании приобрели пенсионные фонды группы «Бин» (ныне ФГ «Сафмар») – «Доверие», Европейский пенсионный фонд, «Сафмар», Регионфонд, «Образование и наука», также среди покупателей был «Русский стандарт» – сейчас это НПФ «Наше будущее», входящий в финансовую группу «Будущее».

В октябре 2016 г. ФГ «Будущее» – холдинг, объединяющий частные пенсионные фонды Бориса Минца, – также провела IPO. За 20% акций Минц выручил 11,7 млрд руб. Размещение прошло почти по верхней границе – по 1190 руб. за акцию. Участники рынка считают это размещение клубной сделкой.