Обжегшись на Brexit и президентских выборах в США, к итальянскому референдуму инвесторы подошли во всеоружии

На воскресном референдуме итальянцы голосовали по вопросу конституционных реформ, которые должны ограничить полномочия сената и изменить отношения центральной власти и регионов (см. заметку на стр. 03). По данным последних опросов, больше шансов на победу было у противников реформ. Если премьер Маттео Ренци, инициировавший референдум, выполнит обещание уйти в отставку в случае его провала, смена власти в стране вызовет турбулентность на рынках и усугубит проблемы местных банков. Возникнет «больший риск, что вкладчики начнут забирать деньги из банков», цитирует WSJ экономиста Capital Economics Джека Аллена.

В ожидании референдума рынок распродавал акции итальянских компаний и гособлигации. Итальянский фондовый индекс FTSE MIB с начала года снизился на 18%. В ноябре оборот на рынке итальянских госбондов составил 13,34 млрд евро, это рекорд за месяц с начала года (данные Trax), а спред доходности итальянских и немецких 10-летних гособлигаций превышал 2 п. п. – максимум с 1989 г. (данные FactSet). «Все ждут, что референдум будет провален, и это уже заложено в котировки, – сказал Bloomberg директор по инвестициям Schroders Wealth Management Italy Марио Спреафико, – думаю, волатильности и спекуляций будет меньше, чем после Brexit и выборов в США».

Банкам предстоит секьюритизировать плохие кредиты, упаковав их в транши по уровню риска, и продать инвесторам. Самые токсичные кредиты получат гарантии госфонда спасения банков Atlante. Третий по активам в стране Monte Paschi начал конвертацию субординированных облигаций в акции. Турбулентность на рынках банку сейчас не нужна. «Сейчас это очень некстати, – сказал WSJ один из инвесторов банка, – поэтому референдум и представляет проблему». Уже на этой неделе Monte Paschi может объявить о размещении акций и секьюритизации. До конца года банк должен избавиться от таких активов на 28 млрд евро. UniCredit и Intesa Sanpaolo тоже пытаются продать инвесторам просроченные кредиты. 46% инвесторов готовы покупать такие активы, если их устроят гарантии, показал опрос на недавней конференции в Милане.

Даже если итальянцы проголосуют за реформы, это не решит проблемы банков, «у которых отделений больше, чем ресторанов в стране», говорит управляющий Algebris Macro Credit Fund Альберто Галло. «Проблемы итальянского банковского сектора связаны с их бизнесом, а не с референдумом, – отмечает гендиректор Advantage Financial Франческо Конфуорти, – банкам нужно больше капитала, чистый баланс и лучшее управление» (цитаты по WSJ и Bloomberg).