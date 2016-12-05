Как единственный провайдер ETF в России вернул себе лицензии ЦБ

Центробанк на прошлой неделе сообщил, что вновь выдал брокерскую лицензии управляющей компании «Финэкс плюс». «Финэкс» лишился этих лицензий два месяца назад – 30 сентября. ЦБ объяснил это «неоднократными нарушениями законодательства о ценных бумагах», тогда же регулятор аннулировал квалификационные аттестаты Евгения Ковалишина (один из партнеров компании, занимавший тогда пост гендиректора) и контролера Валерии Ступаковой.

«Финэкс» входит в международную группу Finex и является единственным провайдером ETF в России. ETF – индексный фонд, паи которого обращаются на бирже, т. е. структура фонда повторяет структуру индекса (см. врез).

Первый ETF на Московской бирже «Финэкс» запускал в апреле 2013 г. Тогда помимо представителей биржи и самой компании на торговую площадку прибыл представительный состав: первый вице-премьер Игорь Шувалов, бывший глава администрации президента Александр Волошин и бывший замминистра финансов Андрей Вавилов. Деньгами Вавилова много лет управляли как раз партнеры «Финэкса» – Ковалишин и Олег Янкелев (сейчас председатель совета директоров «Финэкса»), писал Forbes в 2006 г.

«ЦБ ведет активную чистку финансового рынка от недобросовестных компаний, особенно в Московском регионе. Под раздачу попал и «Финэкс» по формальным причинам», – рассказывает один из участников рынка, знающий это от сотрудников ЦБ и «Финэкса». По словам представителя ЦБ, лицензия была отозвана, поскольку компания неоднократно не выполняла предписаний регулятора, не соблюдала сроки представления отчетов и требования к раскрытию информации и документов. Каждое из нарушений по закону о рынке ценных бумаг является основанием для аннулирования лицензий, указал он. Это подтверждает юрист «Некторов, Савельев и партнеры» Надежда Минина: за перечисленные нарушения лицензия у профучастника может быть отозвана.

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Отзыв лицензии «Финэкса» стал для участников рынка неожиданностью – некоторые из них в разговоре с «Ведомостями» признавались, что звонили в ЦБ с просьбой объяснить отзыв лицензии. «Перечисленные поводы для отзыва сугубо формальные. Такая горсть нарушений у региональной маленькой компании вполне могла бы быть причиной отзыва. Но когда такую же находят у серьезной компании – лицензию не отзывают. Просто сотрудники ЦБ не уловили, о ком идет речь. Тем более отзыв лицензии по перечисленным причинам – это право ЦБ в соответствии с законом о рынке ценных бумаг, а не обязанность», – говорит один из участников рынка. Он признает, что «действует избирательный подход»: если бы ЦБ понял, о какой компании идет речь, то применил бы другие санкции, например штраф. «Просто получилось так, что при активной чистке рынка регулятор иногда ошибается. И в неофициальном разговоре представители ЦБ в этом признавались», – продолжает он.

Кроме того, вопрос о лицензии обсуждался на более высоком уровне, говорят оба собеседника «Ведомостей»: в ЦБ звонил и Шувалов. Это представители ЦБ и «Финэкса» комментировать не стали. «Шувалов никаких звонков в ЦБ по вопросу данной компании не совершал и отношений с ЦБ в связи с ее деятельностью не имел», – заверил представитель его секретариата. Он отметил, что Шувалов занимается поддержкой инвестклимата и к нему постоянно обращаются предприниматели с просьбой о защите их законных прав – им оказывается помощь в разрешении сложных ситуаций через Минэкономразвития и другие ведомства. «Если ситуация разрешается позитивно, мы считаем неэтичным говорить об этом и что комментарии должна давать сама компания», – добавил представитель Шувалова.

Примечательно, что компания не вернула лицензию, а получила новую. Закон не устанавливает ограничений на выдачу новых лицензий юрлицу, у которого они ранее были аннулированы за нарушения, объяснил представитель ЦБ.

«Подразделения ЦБ, отвечающие за развитие, не всегда находятся в тесном контакте с проверяющими, в глазах которых «Финэкс» выглядел как еще одна небольшая компания, не вписывавшаяся в тренд на консолидацию рынка профучастников», – заявил представитель компании. В России нет процедуры внесудебного обжалования решений регулятора, говорит он, решение ЦБ об оперативной выдаче новых лицензий «демонстрирует его готовность к конструктивному взаимодействию с рынком».