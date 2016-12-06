Провал конституционных реформ в Италии не вызвал обвала на рынке

На результаты референдума и объявление об отставке премьера Маттео Ренци фондовый рынок реагировал сдержанно. В понедельник к 18.00 мск итальянский индекс FTSE MIB снизился на 0,54%, панъевропейский STOXX 600 вырос на 0,66%. На рынке итальянских гособлигаций распродажа продолжилась: доходность 10-летних бондов выросла на 14 б. п. до 2,06% годовых. «В первый раз в этом году опросы оказались правы, и рынки были готовы», – говорит стратег Citi Private Bank Кен Пэн. «После Brexit рынки приходили в себя три дня, после победы Трампа – три часа, с Италией хватило трех минут», – отмечает трейдер Manfred Piontke Portfolio Management Гильермо Сампере (цитаты по Bloomberg).

Утром евро дешевел к доллару до $1,0506, или минимума более чем за 1,5 года. Но к середине дня он отыграл потери и торговался на уровне $1,073 (+0,6% к закрытию в пятницу). «Не вижу причин говорить о кризисе еврозоны, – заявил немецкий министр финансов Вольфганг Шойбле, – у итальянцев большой опыт по выходу из таких ситуаций». После 1945 г. средний срок работы правительства в Италии едва превышал год.

Большую интригу представляет будущее итальянских банков и их планы по рекапитализации. Акции крупнейших местных банков UniCredit, Intesa Sanpaolo и Monte Paschi к 18.00 мск подешевели на 3,45, 1,7 и 2,9% соответственно.

Ренци уходит 59% итальянцев проголосовали против реформ премьера Маттео Ренци, которые должны были ограничить полномочия сената и изменить отношения между центром и регионами. Ренци заявил, что в понедельник подаст в отставку

Monte Paschi – старейший банк в мире и самый проблемный в еврозоне. С начала года его акции подешевели на 85%. Monte Paschi хуже всех прошел стресс-тесты ЕЦБ, регуляторы требуют от него продать плохие кредиты на 28 млрд евро и привлечь в капитал 5 млрд евро. С 2009 г. Monte Paschi получил 4 млрд евро из бюджета и 8 млрд евро от инвесторов, но проблем не решил, поэтому найти деньги непросто. Государство помочь не может, поскольку ЕС запрещает вливать бюджетные деньги в банки, не переложив часть убытков на акционеров и держателей облигаций. У Monte Paschi есть субординированные облигации, которые должны быть конвертированы в акции, прежде чем он получит госпомощь. Бонды на 2 млрд евро принадлежат розничным инвесторам, и в случае конвертации эти люди потеряют сбережения.

Тем не менее в конце ноября Monte Paschi начал процесс рекапитализации. Изначально он предполагал добровольный обмен облигаций на акции, продажу крупного пакета якорному инвестору, а оставшихся акций – инвесторам на рынке. За счет конвертации бондов Monte Paschi удалось пополнить капитал на 1 млрд евро, но референдум, по всей видимости, заставит его изменить план. Вероятность, что банк, как планировалось, успеет до конца года, ничтожны, отмечают аналитики BNP Paribas, если ЕЦБ хочет немедленной рекапитализации, это будет означать правительственную помощь и потери для держателей бондов.

По данным FT, якорным инвестором Monte Paschi может стать Qatar’s Investment Authority (QIA). JPMorgan и Mediobanca, консультирующие банк, и министр финансов Карло Падоан ведут переговоры с QIA об инвестиции на 1 млрд евро. Если с инвестором договориться не удастся, скорее всего, Monte Paschi будет национализирован. «Они отчаянно ищут решение, но проблему надо было решать на несколько месяцев раньше», – сказал FT крупный инвестор итальянских банков.

13 декабря UniCredit должен представить план привлечения в капитал 13 млрд евро. Банк сообщил, что ведет эксклюзивные переговоры с французской Amundi о продаже компании по управлению активами Pioneer. Сумма сделки может превысить 3 млрд евро, пишет FT. UniCredit также предстоит секьюритизировать плохие кредиты на 50 млрд евро. Банкам Carige, Banca Popolare di Vicenza и Veneto Banca может понадобиться до 3,5 млрд евро свежего капитала.

Реализовать планы по рекапитализации итальянским банкам теперь будет труднее, сказал Bloomberg стратег Commerzbank Кристоф Ригер, вероятно, банки получат отсрочку, чтобы не допустить конвертации облигаций, принадлежащих розничным инвесторам.