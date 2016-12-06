Повторение кризиса 2008 года может стоить капитала некоторым пенсионным фондам – ЦБ

При повторении кризиса 2008 г. у 30 из 43 НПФ, входящих в систему гарантирования, может возникнуть дефицит капитала

Центробанк провел стресс-тестирование частных пенсионных фондов (НПФ). Регулятор использовал для оценки чувствительности НПФ к финансовым шокам два сценария: повторение событий кризиса 2008 г. и дефолт активов с рейтингом Caa1 (высокий кредитный риск) и ниже, а также активов без рейтинга, говорится в «Обзоре финансовой стабильности» Центробанка.

Согласно данным регулятора при повторении событий 2008 г. потери от падения рынка ценных бумаг по портфелям пенсионных накоплений могут составить 20%, по портфелям пенсионных резервов – 26%. Если же произойдут дефолты активов с высоким кредитным риском и активов без рейтинга, то потери по агрегированному портфелю пенсионных накоплений могут составить 12%, а по портфелю пенсионных резервов – 48%. «При этом наихудший сценарий для фондов – это кризис 2008 г.: дефицит капитала может возникнуть у 30 из 43 фондов», – говорится в оценке инвестиционных рисков НПФ.

О том, что регулятор будет осенью проводить стресс-тестирование НПФ, объявил летом 2016 г. зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Вчера представитель ЦБ отказался раскрыть методологию стресс-тестирования.

По словам сотрудника НПФ, входящего в топ-5 по пенсионным накоплениям, пока это лишь предварительные результаты и они активно обсуждаются с ЦБ. Задействовано ограниченное число НПФ, обладающих наиболее продвинутой системой риск-менеджмента, – единой методологии к подходу стресс-тестирования пенсионных фондов пока нет.

В фонде, входящем в топ-5 по накоплениям, предполагают, что в первом стресс-сценарии рыночная стоимость инвестиционного портфеля пенсионных накоплений и резервов была скорректирована с учетом возможной просадки индексов, как в 2008 г., а во втором сценарии ЦБ «увел в дефолт» перечень эмитентов с рейтингом ниже Саа1 и без рейтинга, невзирая на наличие рейтинга российских рейтинговых агентств у эмитента или внутренней оценки НПФ.

«При тестировании не проводился доскональный анализ кредитного качества и инвестиционной привлекательности каждого конкретного актива в портфеле пенсионных накоплений и резервов, не рассматривалось непосредственное влияние стресс-сценария на динамику денежных потоков по конкретному активу», – утверждают в этом крупном НПФ, называя результаты обобщенными.

«Сценарии, предложенные ЦБ, мы считаем вполне рабочими. Они включают историческое стресс-тестирование – на основе недавнего реального кризиса, а также мониторинг рынка по определенному критерию», – рассказали в пенсионном фонде, входящем в топ-5 по резервам. Там полагают, что сценарии учитывали шоки не только применительно к активам НПФ, но и к обязательствам и фондированию, – оценка только по всем трем критериям позволяет сделать объективный вывод.

«Вопрос идет не об ожидаемых потерях, а об очень мало ожидаемом шоковом сценарии, который де-факто существенно хуже 2008 г.: падение рынка произошло, но не произошло восстановления 2009–2010 гг.», – указывает директор департамента риск-менеджмента «ЕФГ управление активами» Александр Баранов. По словам первого вице-президента НАПФ Сергея Эрлика, для реализации сценариев, о которых говорит ЦБ, необходимо, чтобы сошлись несколько факторов, которые на сегодняшний день не очень вероятны. Но с представленными ЦБ сценариями надо считаться, замечает он, главный вывод, который могут сделать сейчас фонды, – наложить инвестиционную кальку, которую ЦБ нарисовал, на свой инвестиционный портфель.