Royal Bank of Scotland вернет $1 млрд инвесторам, купившим его акции в 2008 году

RBS (73% акций в госсобственности) договорился с тремя из пяти групп акционеров, которые обвиняют банк в том, что он ввел их в заблуждение. Банк подписал мировое соглашение на сумму до 800 млн фунтов ($1 млрд) с юридическими фирмами Stewarts Law, Quinn Emanuel и Mishcon de Reya, представляющими интересы инвесторов.

«Мы рады этому соглашению и надеемся, что его примут и остальные истцы и мы сможем завершить это долгое и затратное судебное разбирательство», – прокомментировал соглашение гендиректор RBS Росс Макьюэн. У банка достаточно резервов, чтобы расплатиться.

Обвинения акционеров касаются размещения допэмиссии акций RBS на 12 млрд фунтов в 2008 г. Банку экстренно нужны были деньги, чтобы закрыть дыру у капитале. Несколькими месяцами ранее он купил часть бизнеса нидерландского ABN Amro, а затем был вынужден списывать его плохие активы. RBS привлек 12 млрд фунтов, но спустя несколько месяцев сам оказался на грани разорения, и британское правительство было вынуждено его национализировать и выделить 45 млрд фунтов помощи. В 2008 г. RBS получил 24,1 млрд фунтов убытка – рекорд для британских корпораций.

Из-за госпомощи была размыта доля других акционеров RBS, и они подали иски к банку на 4 млрд фунтов, обвинив его в том, что он вводил их в заблуждение относительно своего финансового положения. Мировое соглашение с RBS подписали акционеры, чьи требования составляли более 70% этой суммы.

Среди них были Standard Life, Legal & General, Aviva, Prudential и Universities Superannuation Scheme, пишет Reuters. Они согласились на сумму гораздо меньшую первоначальных требований, чтобы избежать продолжительного судебного разбирательства. «Хорошо было бы получить побольше, но есть понимание, что даже какая-то выплата имеет ценность», – сказал Reuters один из участников соглашения.

Не подписали мировое соглашение с RBS юридические фирмы Leon Kaye и Action Group, представляющие интересы 27 000 розничных акционеров. Action Group требует от банка 1,2 млрд фунтов и участия в судебном разбирательстве Фреда Гудвина, бывшего гендиректором RBS в 2008 г. Слушания по этому делу должны начаться в марте.

Бывший инженер Джон Гринвуд (74 года) рассказал Reuters, что в 2008 г. приобрел акции RBS на 300 000 фунтов. Тогда он покупал их по 2–2,3 фунта за штуку, поэтому считает предложенные по мировому соглашению 0,41 фунта за акцию слишком малой суммой. Он говорит, что инвестиция в RBS свела на нет его планы на пенсию: купить речную лодку, чтобы путешествовать в ней по английским рекам. Но многие инвесторы «просто умерли», так ничего и не дождавшись, говорит Гринвуд.

Начиная с 2008 г. RBS ни разу не завершил год с прибылью. На прошлой неделе стало известно, что он провалил стресс-тесты Банка Англии и должен привлечь в капитал 2,5 млрд фунтов. За январь – сентябрь он потратил на судебные издержки 1,74 млрд фунтов (данные Bloomberg), а аналитики оценивают его будущие судебные расходы в 27 млрд фунтов (данные Reuters). Отдельное разбирательство грозит RBS в США, где расследуются его нарушения при продаже ипотечных инструментов в предкризисные годы, а ЕС требует от него продажи сети розничных отделений, работающих под брендом Williams & Glyn.