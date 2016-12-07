Илья Злуницын может возглавить петербургский филиал банка «Таврический»

Совет директоров «Тав­ри­чес­ко­го» досрочно пре­кра­тил пол­но­мо­чия пред­прав­ле­ния бан­ка Алек­сан­дра Филипь­ева, который возглавлял банк с июня 2015 г., и согласовал на эту должность Илью Злуницына. На прошлой неделе Злуницын был избран в совет директоров «Таврического». Ходатайство о согласовании Злуницына будет направлено в ЦБ, говорится в сообщении банка. Эту информацию подтвердила пресс-служба банка «Международный финансовый клуб» (МФК). Филипьев выполнил задачи, которые были поставлены перед ним в кризисный период, и останется в банке в качестве члена совета директоров, добавляет представитель МФК. В конце 2014 г. у «Таврического» начались проблемы с ликвидностью, в 2015 г. МФК, подконтрольный Михаилу Прохорову (47,45%), стал его санатором. На спасение банка регулятор выделил 28 млрд руб.

Злуницын сообщил «Ведомостям», что для него это «новый вызов и возможность увидеть реальный результат своей работы, связанной с финансовым оздоровлением банка». У банка есть все возможности успешно завершить санацию и занять значимую позицию на рынке Петербурга, уверен Злуницын. По его словам, пока «Таврический» не сможет конкурировать с такими гигантами, как Сбербанк или ВТБ, но за счет своей мобильности, новой команды и близости к петербургскому рынку сможет делать интересные предложения бизнесу.

Злуницын родился в 1972 г. С 2003 по 2014 г. возглавлял сначала филиал, а затем Северо-Западную дирекцию Росбанка. С 2014 г. по август 2016 г. Злуницын руководил петербургским филиалом Россельхозбанка.

Работа главы филиала сильно отличается от работы предправления банка, который проходит санацию, считает источник на банковском рынке. По его словам, глава филиала занят рутинными процессами, тогда как предправления «Таврического» должен будет руководить финансовым оздоровлением и вернуть доверие клиентов, а это непростая задача. Фактически Злуницыну придется отвечать за ошибки других, рассуждает собеседник «Ведомостей».