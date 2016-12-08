Запаниковавший трейдер японского подразделения Citigroup способствовал октябрьскому обвалу британского фунта

Хотя действия трейдера, имя которого не раскрывается, не были первопричиной октябрьского обвала фунта, они усугубили падение, рассказали FT банкиры и чиновники, участвующие в расследовании Банка Англии. Официально Банк Англии ограничился заявлением, что инцидент «отличает отсутствие явного триггера», но тем не менее его расследование сфокусировано на определенном эпизоде.

В пятницу, 7 октября, в 7.07–7.09 по гонконгскому времени фунт резко подешевел: его курс снизился на 6% – $1,26 до $1,1819, минимума за 31 год. В это время на рынке мало ликвидности, поскольку торги в Нью-Йорке уже закрылись, а в Азии только начинаются, к тому же в тот день в Китае был выходной. Но Банк Англии полагает, что дело не только в низкой ликвидности: к обвалу фунта было причастно токийское подразделение Citi. Когда уже началось падение, один из его трейдеров запаниковал и открыл большие позиции на продажу фунта, пишет FT с ссылкой на источники.

Банк «управлял ситуацией должным образом, все системы контроля в это время функционировали», заявил Citi. Citi – крупнейший игрок на глобальном валютном рынке, оборот которого $5 трлн в день.

Первопричина падения фунта Банку Англии не интересна: в ситуации низкой ликвидности скачки на рынке не редкость, тем более что после британского референдума о выходе из ЕС фунт сильно дешевел. Но вторая волна его ослабления совпала с большим количеством заказов на продажу, поступавших от токийского подразделения Citi через систему Aggregator, которая рассылает заявки сразу на несколько торговых платформ, пишет FT со ссылкой на источники.

«Снижение курса фунта с $1,26 до $1,25 было нормальным с точки зрения спредов между ценой продажи и покупки, но, когда был пробит уровень $1,24, началось светопреставление», – рассказывал о происходившем 7 октября сиднейский трейдер. «Я торгую фунтом с 1978 г. и проходил вместе с ним через каждый его кризис, но ничего подобного не видел», – говорил тогда стратег 4Cast-RGE Йэн Джонсон.

Спустя полчаса после начала обвала фунт отыграл потери и торговался на уровне $1,24. Первоначально среди причин октябрьского обвала аналитики называли низкую ликвидность, человеческий фактор – распространенную ошибку «жирный палец», когда трейдер ошибается в количестве нулей, алгоритмические стратегии, а также выступление французского президента Франсуа Олланда, заявившего, что Великобритании придется заплатить немалую цену за Brexit.

События 7 октября расследует и Банк международных расчетов (BIS), но он сосредоточится на том, как функционировали рынки в этой ситуации, и не ясно, будет ли рассматривать роль конкретных банков, пишет Reuters. Пара фунт/доллар – третья по популярности на валютном рынке: дневной оборот, по данным BIS, – в среднем $470 млрд.

Накануне референдума о выходе из ЕС, прошедшего 23 июня, фунт стоил почти $1,5, за считанные дни после референдума подешевел до $1,3. В июле, августе и октябре Bloomberg называл британский фунт худшей валютой года. В среду фунт торговался на уровне $1,26.