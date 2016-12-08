Украинский банк «Траст» признали неплатежеспособным

Статья опубликована в № 4220 от 08.12.2016 под заголовком: Не поверили в «Траст»

Украинский «Траст» был признан Национальным банком Украины (НБУ) «неплатежеспособным», говорится в сообщении регулятора Украины.

Причиной этого послужило ухудшение финансового состояния «Траста» – проблемы у банка носили системный характер, указывает НБУ. «В частности, значительный объем кредитов банка предоставлялся на территориях, на которых сейчас осуществляется антитеррористическая операция. Из-за отсутствия обслуживания таких кредитов финансовое состояние банка значительно ухудшилось», – поясняет регулятор. На 1 декабря капитал кредитной организации ушел в минус на 135 млн грн (33,2 млн руб.). Это привело к нарушению нормативов, отмечают в НБУ.

В «Трасте» сообщили, что со среды представители Фонда гарантирования вкладов физических лиц стали осуществлять функции временной администрации банка. Временная администрация введена на месяц с 7 декабря 2016 г. по 6 января 2017 г.

По данным НБУ, 96% вкладчиков смогут получить свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную сумму в 200 000 грн.

Удаленный «Миръ» Центробанк отключил банк «Миръ» от системы БЭСП, написало 5 декабря «РИА Новости». Пресс-служба банка сообщила, что с 6 декабря 2016 г. в офисах не совершаются операции по обмену валюты, по денежным переводам, а также не осуществляется расчетно-кассовое обслуживание.

Разработанная «Трастом» программа докапитализации не удовлетворила украинского регулятора. «В частности, отсутствовали гарантийные письма от акционеров (инвесторов) по обеспечению капитализации», – говорится в сообщении НБУ. Акционер банка вел переговоры с рядом инвесторов о возможной продаже банка, указывает регулятор: «Однако официальный пакет документов на согласование приобретения существенного участия в «Трасте» в Национальный банк не поступал».

Ранее в материалах банка появилась информация, что «Траст» планирует увеличить капитал на 180 млн грн. Одобрить сделку акционеры должны были 12 декабря 2016 г. Банк должен был разместить акции в пользу как нынешних акционеров, так и кипрской компании Flexinvest, которой принадлежит российский банк «Миръ» (в прошлом – «Флексинвест банк»). Причем акционерам предстояло отменить предыдущее решение о допэмиссии на 80 млн грн.

Временная администрация будет управлять банком и контролировать его, а также принимать любые меры по восстановлению финансового состояния и при необходимости подготовит банк к продаже или реорганизации, указывает регулятор.

Украинский «Траст» контролируется украинским бизнесменом Владимиром Авраменко: напрямую в банке ему принадлежит 36,4%, еще 42,5% владеет принадлежащая ему V.F.A. Investments Limited, свидетельствуют данные из отчетности банка за III квартал 2016 г. Он владеет компанией АВК, в состав которой входят четыре кондитерские фабрики, расположенные в Донецке, Днепропетровске, Луганске и Мукачеве (Закарпатская обл.). Другими акционерами являются Сорин Мареян (ему принадлежит 5% акций банка), а также бывший совладелец российского «Траста» Сергей Беляев. Ранее банк контролировался Ильей Юровым, Николаем Фетисовым и Беляевым; все трое обвиняются в России в мошенничестве в особо крупном размере.

Представитель Авраменко предоставить оперативные комментарии не смог. В банке «Траст» отказались комментировать ситуацию. В пресс-службе банка «Миръ» заявили, что не уполномочены давать комментарии по деятельности компании Flexinvest, а также кредитной организации соседнего государства.