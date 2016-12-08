Сбербанк вновь поднял максимальную ставку розничных вкладов

У Сбербанка появился новый вклад «Добрый год», который можно открыть только в период с 8 по 31 декабря 2016 г. включительно

Рублевый вклад на застрахованную сумму можно открыть под 7,4-8%, но лишь до конца года

Сбербанк в четверг предложил новый вклад в рублях «Добрый год» сроком 3 месяца. Открыть его можно лишь в период с 8 по 31 декабря 2016 г. включительно.

Ставка вклада в зависимости от суммы варьируется от 7,4% годовых (от 100 000 руб.) до 8% (от 1 млн руб.). Дополнительные взносы и расходные операции по вкладу не предусмотрены, проценты выплачиваются в конце срока.

Максимальная ставка по вкладам базовой и онлайн-линеек Сбербанка на данный момент составляет 6,85% годовых, говорится в сообщении пресс-службы банка. Столько банк начисляет на вклад «Сохраняй онл@йн» сроком 6–12 месяцев на сумму от 700 000 руб.

На ставку 8% годовых в Сбербанке прежде могли рассчитывать только клиенты премиум-сегмента, вкладывающие не менее 500 млн руб. (депозит «Лидер сохраняй»).

Новый вклад «Добрый год» можно оформить в интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк онлайн», а также в устройствах самообслуживания банка.

С 11 октября по 30 ноября в Сбербанке действовал юбилейный вклад в рублях сроком 175 дней «Самое ценное» с процентными ставками от 7,25 (от 25 000 руб.) до 8% (от 1 млн руб.) и подарком в виде бесплатной страховки от несчастного случая.

В среду Сбербанк представил результаты финансовой деятельности за 11 месяцев. Согласно им средства физических лиц в ноябре увеличились на 123 млрд руб. (в реальном выражении – на 67 млрд руб.) преимущественно за счет срочных депозитов в рублях, говорилось в пресс-релизе банка.

За октябрь количество денег населения в Сбербанке уменьшилось на 0,2%.

К 1 декабря средства физических лиц составили 11 102 220 млн руб. против 10 979 592 млн руб. на 1 ноября (+1,1%). Причем всего с начала 2016 г. средства физических лиц в Сбербанке увеличились на 2,2%, следует из его отчетности.

«Оживление экономической активности в ноябре обеспечило максимальный в этом году прирост в реальном выражении кредитного портфеля на 152 млрд руб. и средств клиентов на 164 млрд руб.», – прокомментировал результаты зампред правления Сбербанка Александр Морозов.