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Сбербанк вновь поднял максимальную ставку розничных вкладов

Рублевый вклад на застрахованную сумму можно открыть под 7,4-8%, но лишь до конца года
У Сбербанка появился новый вклад «Добрый год», который можно открыть только в период с 8 по 31 декабря 2016 г. включительно
У Сбербанка появился новый вклад «Добрый год», который можно открыть только в период с 8 по 31 декабря 2016 г. включительно
С. Портер / Ведомости

Сбербанк в четверг предложил новый вклад в рублях «Добрый год» сроком 3 месяца. Открыть его можно лишь в период с 8 по 31 декабря 2016 г. включительно.

Ставка вклада в зависимости от суммы варьируется от 7,4% годовых (от 100 000 руб.) до 8% (от 1 млн руб.). Дополнительные взносы и расходные операции по вкладу не предусмотрены, проценты выплачиваются в конце срока.

Максимальная ставка по вкладам базовой и онлайн-линеек Сбербанка на данный момент составляет 6,85% годовых, говорится в сообщении пресс-службы банка. Столько банк начисляет на вклад «Сохраняй онл@йн» сроком 6–12 месяцев на сумму от 700 000 руб.

Сбербанк резко снизил максимальную ставку розничных вкладов
Сбербанк снизил максимальную ставку по розничным вкладам
Теперь рублевый вклад на застрахованную сумму можно открыть в лучшем случае под 6,95% годовых вместо 8%

На ставку 8% годовых в Сбербанке прежде могли рассчитывать только клиенты премиум-сегмента, вкладывающие не менее 500 млн руб. (депозит «Лидер сохраняй»).

Новый вклад «Добрый год» можно оформить в интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк онлайн», а также в устройствах самообслуживания банка.

С 11 октября по 30 ноября в Сбербанке действовал юбилейный вклад в рублях сроком 175 дней «Самое ценное» с процентными ставками от 7,25 (от 25 000 руб.) до 8% (от 1 млн руб.) и подарком в виде бесплатной страховки от несчастного случая.

Сбербанк замещает средства компаний вкладами населения

В среду Сбербанк представил результаты финансовой деятельности за 11 месяцев. Согласно им средства физических лиц в ноябре увеличились на 123 млрд руб. (в реальном выражении – на 67 млрд руб.) преимущественно за счет срочных депозитов в рублях, говорилось в пресс-релизе банка.

За октябрь количество денег населения в Сбербанке уменьшилось на 0,2%.

К 1 декабря средства физических лиц составили 11 102 220 млн руб. против 10 979 592 млн руб. на 1 ноября (+1,1%). Причем всего с начала 2016 г. средства физических лиц в Сбербанке увеличились на 2,2%, следует из его отчетности.

«Оживление экономической активности в ноябре обеспечило максимальный в этом году прирост в реальном выражении кредитного портфеля на 152 млрд руб. и средств клиентов на 164 млрд руб.», – прокомментировал результаты зампред правления Сбербанка Александр Морозов.

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