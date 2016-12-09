ЦБ предлагает больше налоговых льгот для розничных инвесторов

Центробанк предлагает расширить налоговые льготы для привлечения граждан на фондовый рынок, сообщила вчера директор департамента развития финансовых рынков Банка России Елена Чайковская на XV Российском облигационном конгрессе Cbonds.

В понедельник в Госдуму был внесен законопроект, который отменяет взимание подоходного налога (НДФЛ) с рублевых корпоративных облигаций, выпущенных в 2017–2020 гг. Документ был инициирован Минфином. Внесенный в Госдуму законопроект фактически приравнивает рублевые корпоративные облигации к вкладам, говорит руководитель налоговой практики «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Сергей Калинин: «Облагаемый доход возникает только в случае превышения суммы купона над суммой процентов, рассчитанной исходя из номинальной стоимости облигаций и ставки рефинансирования ЦБ (равна ключевой ставке, т. е. 10%. – «Ведомости») плюс 5 процентных пунктов». Сейчас такая льгота действует для ОФЗ. «Таким образом, авторы законопроекта устанавливают среднерыночный диапазон купонных доходов – скорее всего, большая часть выпусков облигаций под эту льготы подпадет», – сообщил Калинин. Также документ предлагает освободить от НДФЛ доходы в виде дисконта, получаемые при погашении рублевых облигаций, выпущенных в тот же срок. Большинство бумаг торгуются с доходностью 9–11%, поэтому 90% корпоративных облигаций подпадут под налоговую льготу, указывает гендиректор УК «Альфа-капитал» Ирина Кривошеева.

Кроме того, ЦБ рассчитывает ко второму чтению внести поправки, которые освободят от НДФЛ купонный доход по всем рублевым облигациям, а не только выпущенным в течение трех лет, сказала Чайковская: «Если сейчас хотим дать какую-то достойную альтернативу для розничного инвестора, не хотелось бы излишних ограничений на первом шаге» (цитаты по «Интерфаксу»). Также, по ее словам, ЦБ выступает за отмену НДФЛ на разницу между покупкой и продажей пая паевых инвестиционных фондов (ПИФ) ценных бумаг.

Минфин более осторожен в оценках. «Неквалифицированный инвестор за редким исключением не способен адекватно оценивать кредитные риски, связанные с тем или иным эмитентом. Существует риск потери гражданами их инвестиций, при этом механизм защиты таких инвестиций по аналогии с депозитами ЦБ не предлагается», – говорится в ответе ведомства. Там убеждены, что сначала льготу следует протестировать на ограниченном перечне бумаг и уже по результатам мониторинга принимать решение либо о расширении льготы, либо, наоборот, о ее ужесточении.

Налоговые льготы повышают доходность корпоративных облигаций, а значит, делают их все более привлекательными для розничных инвесторов по сравнению с депозитами, говорит президент Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев. Он надеется, что поправки будут приняты во втором чтении и льгота не будет ограничена сроком выпуска облигаций. «Мы также поддерживаем полное обнуление ставки НДФЛ по облигациям. Решение об отмене НДФЛ на доход по паям ПИФов может сильно помочь привлечению розничных инвесторов в ПИФы», – добавил Тимофеев.

«Уже год мы ждем этих налоговых льгот. И мы считаем, что они действительно помогут привлечь больше инвесторов, особенно учитывая падение ставок по вкладам», – добавляет Кривошеева. По словам Тимофеева, для них стоило бы создать системы страхования инвестиций на фондовом рынке. «Действующая система страхования вкладов дает больше преимуществ банкам. Но, с другой стороны, есть и состоятельные клиенты, чьи накопления превышают 1,4 млн руб., и для них налоговые льготы будут хорошим стимулом», – указывает Кривошеева.