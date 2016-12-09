ИГ «Русские фонды» купила пенсионный фонд «Уголь»

Группа планирует и дальше скупать НПФ, чтобы увеличить их совокупные активы до 5 млрд рублей

Инвестиционная группа (ИГ) «Русские фонды» купила частный пенсионный фонд (НПФ) работников угольной промышленности «Уголь», рассказал «Ведомостям» источник, близкий к одной из сторон сделки. Сделку подтвердил председатель совета директоров ИГ «Русские фонды» Сергей Васильев, пообещав, что детали будут раскрыты позже.

«Русские фонды» уже владеют двумя пенсионными фондами – «Пенсион-инвестом» и «Социальным миром». Совокупные пенсионные резервы двух НПФ на конец сентября 2016 г. составляли 275,6 млн руб. (пенсионных накоплений в них нет), следует из данных ЦБ. Резервы НПФ «Уголь» составляют 796,9 млн руб., пенсионных накоплений у него нет.

Группа планирует консолидировать приобретенные фонды, говорит директор по развитию пенсионного бизнеса «Русских фондов» Виталий Плотников. Таким образом, в группу войдут НПФ более чем с 1 млрд руб. пенсионных резервов.

В 2003–2013 гг. «Русские фонды» вели пенсионный проект, консолидировав за это время 17 НПФ, но затем группа вышла из пенсионного бизнеса. В 2015 г. она решила вернуться. «В 2015 г. была утверждена стратегия по развитию на пенсионном рынке: мы покупаем, консолидируем, капитализируем фонды», – рассказал Плотников. На сайте группы указано, что ее «Стратегия развития пенсионного бизнеса» была представлена регулятору. В стратегии говорится, что группа намерена сконцентрироваться на укреплении позиций в сегменте негосударственного пенсионного обеспечения. В 2017 г. фонды должны быть объединены, суммарные активы объединенного фонда к 2020 г. должны составить более 5,5 млрд руб., указано там. «Мы намереваемся продолжить покупки на пенсионном рынке», – пояснил Плотников.

Другой фонд «Мы купили эти фонды осенью, после чего была проверка ЦБ. И мы выполнили все предписания ЦБ, но тем не менее в систему гарантирования нас не пустили. Логика регулятора в этом вопросе непонятна, ощущение, что решения принимаются в ручном режиме», – говорил летом Васильев. Тогда он не исключил покупки другого фонда.

Ранее ЦБ не согласовал вступление НПФ «Пенсион-инвест» и «Социальный мир» в систему гарантирования. Фондам пришлось отказаться от сегмента обязательного пенсионного страхования. В июле фонды «Пенсион-инвест» и «Социальный мир» перевели все пенсионные накопления, находящиеся в управлении, в Пенсионный фонд России. «Сейчас нам представляется наиболее перспективной работа <...> в добровольном сегменте. Особенно важным мы считаем предложение услуг <...> для предприятий», – рассказывал Васильев.

Плотников говорит, что сделка по приобретению НПФ «Уголь» была структурирована через компанию «Социнвестнедра», которая является учредителем НПФ. «Социнвестнедра» контролировались компанией «Варран капитал», которая принадлежала двум офшорам, следует из данных СПАРК.

После размещения двух пенсионных групп на фондовом рынке (ФГ «Будущее» и НПФ «Сафмар». – «Ведомости») рыночная оценка – порядка 20% от активов фонда. «Цена может двигаться вниз, если фонд небольшой или в его составе есть некачественные активы», – говорит аналитик RAEX Павел Митрофанов. Плотников отказался назвать цену покупки, но указал, что за фонд было заплачено меньше 15% от активов НПФ «Уголь».