Фонд «Благосостояние» станет акционером «Связного»

Группа Solvers Олега Малиса (контролирует 51% ГК «Связной» через кипрскую Trellas) и подконтрольный РЖД НПФ «Благосостояние» урегулировали споры, касающиеся «Связного», следует из заявления компаний. По соглашению фонд получит возможность конвертировать свою долю в Svyaznoy N.V. (голландская холдинговая компания «Связного») в миноритарную долю в «Связной-логистике», управляющей сетью салонов «Связной». Кроме того, представители НПФ войдут в совет директоров ритейлера.

В сентябре 2012 г. компания «Финансовые инвестиции» (связана с НПФ «Благосостояние») одолжила 3 млрд руб. кипрской Kamestra Enterprises Ltd., на тот момент подконтрольной основателю «Связного» Максиму Ноготкову и входившей в группу «Связной». Кредит выдавался под залог 15% акций голландской Svyaznoy N.V. (владелец «Связной-логистики») и личное поручительство Ноготкова. В начале 2015 г. кредитор решил взыскать залог, так как долг Kamestra не был погашен.

К тому времени у «Связного» сменился акционер: в декабре 2014 г. Solvers Олега Малиса выкупила у «Онэксима» права требования долга к Trellas на $130 млн, по которому был заложен 51% кипрской компании. В январе 2015 г. Ноготков подписал распоряжение о передаче 51% Trellas в пользу North Financial Overseas Corp. (NFOC), структуры Малиса. А летом 2016 г. «Финансовые инвестиции» подали в Арбитражный суд Москвы иск с требованием признать недействительной эту сделку. Истец посчитал, что Ноготков злоупотребил своим правом – совершил отчуждение имущества с целью предотвращения возможного обращения на него взыскания.

Другой кредитор Накануне завершения споров с НПФ «Благосостояние» иск к Trellas подал другой кредитор компании, банк «Глобэкс». Речь идет о признании и приведении в исполнение в России решения Лондонского международного арбитражного суда (LCIA) от июля 2016 г., объяснил представитель банка. По этому решению кипрская компания должна заплатить «Глобэксу» более 63 млн евро по неисполненной сделке купли-продажи 5% акций Svyaznoy N.V.

По условиям нынешнего соглашения Solvers и НПФ «Благосостояние» полностью отказываются от взаимных претензий, отзывают существующие иски и прекращают все судебные разбирательства.

Сделка, по сути, конвертирует сложный финансовый инструмент в акционерный пакет с соответствующими правами миноритарного акционера, объясняет экономический смысл мирового соглашения представитель Solvers. Так как никаких денежных средств у Svyaznoy N.V. нет, источником погашения задолженности является операционный бизнес, поэтому НПФ «Благосостояние» получает возможность контролировать процессы в компании и «развивать бизнес «Связного» вместе с Solvers для достижения взаимовыгодных результатов», поясняет он. Сделка не подразумевает денежных расчетов и включает в себя только передачу активов. При этом каких-либо ограничений по срокам продажи акций у фонда нет, говорит представитель группы. У самой Solvers нет намерений выкупить пакет «Благосостояния» в «Связной-логистике», говорит Малис. «Нам комфортно строить бизнес с таким партнером», – сообщил он.

Намерений продавать пакет в «Связном» сейчас нет и у НПФ, отмечает представитель фонда. Смысл обмена он объясняет проще: для российского НПФ логичнее быть акционером российской компании и осуществлять свои права в рамках российской юрисдикции. НПФ «Благосостояние» получит возможность влиять на ее развитие и стать прямым акционером российской операционной компании, генерирующей существенный денежный поток. Фонд – миноритарный акционер и бизнес-стратегию компании определяет группа Solvers, подчеркивает он. Вместе с тем НПФ намерен участвовать в разработке стратегии компании, организации различных инструментов финансирования. Также представитель фонда считает, что новый миноритарий «способен привнести в компанию лучшие практики корпоративного управления».