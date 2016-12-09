Баффетт может проиграть спор с хедж-фондами

Рынок управления активами стоит на пороге событий, которые случаются не чаще чем раз в несколько десятилетий, говорят консультанты. Это изменит расстановку сил между фондами с активным и пассивным управлением

Уоррен Баффетт распорядился инвестировать деньги, которые он оставит по завещанию жене, так: 10% – в краткосрочные гособлигации, 90% – в недорогие индексные фонды на S&P 500. «Я бы предложил фонды Vanguard», – говорится в его письме к акционерам Berkshire Hathaway 2014 г. «Не слушайте никого, экономьте на расходах и инвестируйте в акции так же, как вы инвестировали бы в ферму», – призывает Баффетт.

Пока рынок на стороне Баффетта. С 2014 г. биржевой фонд Vanguard S&P 500 принес инвесторам 25,7% дохода, тогда как средний доход хедж-фондов (большинство из них являются фондами с активным управлением) составил 4,6%. Таковы данные Hedge Fund Research.

С Баффеттом во многом согласны и сами инвесторы, и опытные финансисты, по расчетам которых активные фонды далеко не всегда оправдывают затраты на управление. С 2010 г. чистый приток в биржевые фонды с минимальными комиссиями за управление (ETF) достиг $1,5 трлн, пишет FT. Этому тренду будет способствовать новое правило, вступающее в силу в США в апреле 2017 г. Оно требует от фирм, консультирующих клиентов по вопросам инвестирования пенсионных накоплений, ставить интересы клиента выше интересов фирмы. «Это увеличит спрос на пассивные стратегии и ETF», – утверждает партнер McKinsey Ю-Хун Квек.

Сектор управления активами «стоит на пороге сдвига, который бывает раз в поколение», полагает Квек. Причины этого – низкая доходность инвестиций, жесткое регулирование и рост конкуренции. В ближайшее десятилетие, по прогнозу McKinsey, инвесторы могут забрать из традиционных фондов с активным управлением $8 трлн – бороться за эти деньги будут индексные фонды и фонды альтернативных инвестиций (хедж-фонды, фонды прямых инвестиций, фонды недвижимости и инфраструктурные фонды).

Но легкой добычей для индексных фондов эти деньги не станут. Более гибкие фонды с активным управлением адаптируются к этому новшеству и разработают новые продукты, основанные на стратегиях, в большей степени отвечающих потребностям общества, полагает аналитик Morgan Stanley Анил Шарма. Еще одна возможность выдержать натиск со стороны индексных фондов – использовать стратегии, основанные на больших данных, добавляет Шарма. По его словам, мрачные прогнозы будущего фондов с активным управлением явно преувеличены.

Эту точку зрения разделяет и PwC, по оценке которой в 2012–2020 гг. активы фондов с пассивным управлением вырастут на $15,9 трлн, а фондов с активным управлением – на $23,2 трлн. К 2020 г. доля пассивных фондов на рынке управления активов превысит 20%, доля активных фондов составит около 60%.

Сторонники активного управления говорят, что долгий период низких ставок, из-за чего дорожали и акции, и облигации, подходит к концу. Это значит, что инвесторам скоро понадобится помощь, поскольку рынки станут более волатильными, и за этой помощью они придут в фонды с активным управлением, полагает гендиректор Aviva Investors Эуан Монро. «Снижение ставок почти до нуля обеспечило попутный ветер для всех финансовых активов», – отмечает он.

Но если предвыборные обещания Дональда Трампа о налоговой реформе станут реальностью, то инвестиционный климат для фондов с пассивным управлением вернется на предкризисный уровень. Поэтому такие фонды разрабатывают все более сложные стратегии, чтобы конкурировать с фондами активного управления. Например, альтернативой некоторым стратегиям хедж-фондов могут стать стратегии smart beta (основанные не на капитализации компаний, а на других критериях, включая неверную оценку компаний на рынке, волатильность и размер выплачиваемых дивидендов).

И фонды, и банки все больше пользуются дешевыми автоматизированными сервисами для инвестирования (robo-advising). Некоторые из таких сервисов предлагают клиентам в том числе и фонды с активным управлением, но большая часть активов направляется в пассивные ETF, чтобы сократить издержки. По прогнозу Citigroup, в 2025 г. роботы будут управлять $15 трлн активов.

«Все эти пустые разговоры о бесполезности фондов с активным управлением могут запугать инвесторов, так что они будут доверять только пассивным фондам, – ранее говорил FT соруководитель Thames River Capital Гэри Поттер, – отличить хороший фонд с активным управлением от плохих непросто, но, когда мы такой фонд находим, это оправдывает усилия».