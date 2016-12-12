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Статья опубликована в № 4222 от 12.12.2016 под заголовком: Балтинвестбанк идет в порт

Балтинвестбанк планирует подать иск о банкротстве «Компании Усть-Луга»

Компания должна банку около 100 млн рублей
Два года назад банк кредитовал «Компанию Усть-Луга»
Два года назад банк кредитовал «Компанию Усть-Луга»
Евгений Егоров / Ведомости

ПАО «Балтинвестбанк» планирует обратиться в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с иском о банкротстве ОАО «Компания Усть-Луга» (заказчик – застройщик одноименного порта), следует из единого реестра о фактах деятельности юрлиц. Сообщение о намерении обратиться в суд направляется должнику и дает ему возможность урегулировать вопросы в досудебном порядке, не доводя дело до банкротства, и кредитор не должен в дальнейшем в обязательном порядке подавать заявление в суд, отмечает представитель Балтинвестбанка. Сути претензий он не рассказывает. В базе арбитражного суда нет исков от Балтинвестбанка к «Компании Усть-Луга». Разногласий с Балтинвестбанком у «Усть-Луги» нет, стороны находятся в процессе реструктуризации долга, утверждает представитель «Усть-Луги», не раскрывая его сумму. По словам источника в компании, она должна банку около 100 млн руб. по ранее взятому кредиту. Идут переговоры о погашении задолженности, подача заявления – один из шагов по реструктуризации долга, говорит источник в банке.

В марте 2014 г. банк открыл «Усть-Луге» кредитную линию на 113 млн руб. до 27 декабря 2014 г., следует из отчета банка за 2014 г. Ставка – 16% годовых, банк выдал кредит под залог первой очереди внутрипортовых электросетей. Их залоговая стоимость не менее 120 млн руб., говорится в отчете банка. Впоследствии дата первого погашения (50 млн руб.) была дважды перенесена, в ноябре 2014 г. было решено продлить действие договора до 31 марта 2015 г., а всю сумму вернуть единовременно. Один из бывших акционеров банка – Вадим Егиазаров с 2008 г. был членом совета директоров «Компании Усть-Луга».

Год санации

Санатором Балтинвестбанка в конце 2015 г. стал «Абсолют банк» (получил от АСВ около 32 млрд руб. кредитов на 10 лет). Год назад дыра в балансе банка оценивалась примерно в 20 млрд руб.

В феврале 2016 г. иск о банкротстве «Усть-Луги» подал банк ВТБ. В 2010 г. компания взяла в ВТБ кредит на 600 млн руб. до ноября 2015 г. под гарантии правительства Ленобласти. Дело было прекращено после того , как в ноябре администрация Ленобласти погасила долг в размере 532,8 млн руб. После продажи ЛОЭСК электросетевых активов порта за 349 млн руб. «Усть-Луга» перечислила Ленобласти 266 млн руб. и обещала погасить весь долг до конца года. Оставшаяся сумма долга компании перед Ленобластью – 247,2 млн руб., сообщила представитель регионального правительства, отказавшись от дальнейших комментариев.

Балтинвестбанк не заинтересован в банкротстве «Усть-Луги»: банк и кредитор испытывают финансовые трудности, в случае банкротства банк в любом случае окажется во второй очереди и в результате пропорционального распределения остатка средств может получить значительно меньше суммы долга, считает Ксения Риф, юрист адвокатского бюро А2. По ее словам, банк рассчитывает на выплату долга в досудебном порядке: «Этот шаг сделан исключительно с целью давления».

Подача иска о банкротстве позволяет назначить управляющего, но на очередность выплат перед кредиторами не влияет, замечает Дмитрий Шевченко, партнер юридического бюро «Замоскворечье».

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