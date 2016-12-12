Брокеры ежеквартально будут пересматривать квалификацию розничных инвесторов

Брокерам придется раз в квартал пересматривать профиль тех розничных инвесторов, которые были отнесены к одной из категорий исходя из количества денег на счете

Но только тех, кого причислили к одной из категорий по критерию суммы на счете

Российским брокерским компаниям придется ежеквартально пересматривать квалификацию розничных клиентов, если она им была присвоена исходя из суммы на счете, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов на онлайн-конференции в пятницу.

Центробанк практически завершил масштабное разделение розничных клиентов на классификации, которое он начал в июле. Замысел ЦБ – защитить наименее финансово грамотную и опытную часть инвесторов. Неквалифицированные граждане будут поделены на подгруппы: те, у кого на счете менее 400 000 руб., и те, у кого от 400 000 до 1,4 млн руб.

«Если человек квалифицирован не по критерию знаний и опыта, а по критерию физического остатка средств на инвестиционном счете, то раз в квартал его профиль может пересматриваться», – заявил Швецов в ответ на вопрос одного из профучастников, на какой момент времени брокер должен отслеживать наличие 400 000 или 1,4 млн руб. на брокерском счете. При этом ЦБ сохраняет «дедушкину оговорку» – те инвесторы, которые признаны квалифицированными до даты вступления в силу нового регулирования (середина 2018 г.), сохранят свою квалификацию. Им не нужно будет проходить ежеквартальную классификацию, поскольку они будут считаться квалифицированными по опыту, пояснил Швецов.

В зависимости от суммы (до 400 000 или до 1,4 млн руб.) определяется набор инструментов для неквалифицированного инвестора. Тем, у кого менее 400 000 руб. на счете, будут доступны акции, облигации, ETF (все – из котировальных списков 1-го и 2-го уровней), инвестиционные паи, а также возможность торговать на валютном рынке и рынке драгметаллов. При этом торговать с плечом и торговать деривативами эти инвесторы смогут после сдачи онлайн-экзамена. Инвесторы с суммой счета до 1,4 млн руб. получают тот же набор инструментов и возможность сразу торговать с плечом, а для торговли деривативами им также нужно сдать экзамен.

Сергей Швецов первый зампред ЦБ Классифицировать инвесторов придется и форекс-дилерам. Абсолютно точно классификация инвесторов начнется сперва на форексе, и речь идет не только о форекс-клубах, но и о биржевой валютной секции.

Необходимость ежеквартального пересмотра квалификации, скорее всего, нужна во избежание случаев, когда недобросовестные брокеры «по формальным признакам присваивают инвестору категорию, которая нужна для продажи ему определенного круга инструментов, рассказывает топ-менеджер брокерской компании. Один из наиболее громких случаев – кредитные ноты банка «Траст», который сейчас находится на санации, вспоминает он. Кредитные ноты – это сложный финансовый инструмент, который доступен только квалифицированным инвесторам. «Траст» продал эти ноты на 20 млрд руб. своим состоятельным клиентам, для чего сам признавал вкладчиков квалифицированными – нужно было совершить от имени клиента всего пять операций с ценными бумагами на сумму 3 млн руб. в течение трех лет, указывает топ-менеджер. Похожую историю рассказывали клиенты «Траста» на одном из слушаний суда в сентябре 2015 г.

Регулярный пересмотр квалификации позволит исключить схему, при которой инвестор изначально показывает большую сумму на счете, например, заемных средств, а потом сразу ее выводит, считает аналитик «Алор брокера» Кирилл Яковенко. По его словам, это не окажет существенной нагрузки на инфраструктуру брокерских компаний. В то же время может возникнуть проблема, когда добросовестный крупный инвестор, не привыкший к ограничениям, выводит часть средств и теряет квалификацию, что не вполне логично, добавляет он.

Если клиент внес деньги на брокерский счет в размере 2 млн руб. и у него нет опыта инвестирования и нет сданного экзамена, такой инвестор изначально признается неквалифицированным. Если же опыт инвестирования от полугода у клиента есть, но сумма средств на брокерском счете становится менее 1,4 млн руб., то такой инвестор в следующем квартале будет признан неквалифицированным, уточнили в пресс-службе ЦБ.

Пока не очень понятно, что должен делать брокер, если у инвестора снижается сумма на счете и некоторые инструменты ему становятся недоступны, резюмирует начальник управления интернет-трейдинга «Открытие брокера» Александр Дубров. Однако в ЦБ это не прокомментировали.