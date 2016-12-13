На Московской бирже хотят открыть торги ценными бумагами малого и среднего бизнеса

У малого бизнеса шансов привлечь инвесторов почти нет, а у среднего – есть

Московская биржа создает сектор для биржевых торгов акциями и облигациями малых и средних компаний с выручкой от 800 млн до 10 млрд руб. Получить листинг таким эмитентам будет проще – эмитентов должен одобрить экспертный совет Московской биржи по листингу, а также Фонд развития промышленности. «Для эмитентов акций будут действовать пониженные требования по объему бумаг в свободном обращении для второго уровня листинга, для облигаций будет достаточно отчетности по РСБУ и облегченного проспекта эмиссии», – рассказывает управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Анна Кузнецова.

Новую редакцию правил листинга, устанавливающую требования к сектору малого и среднего бизнеса, биржа направит на регистрацию в ЦБ в I квартале 2017 г. Такие компании могут быть интересны как институциональным инвесторам, в том числе пенсионным фондам (сейчас на пенсионные накопления можно купить лишь акции, входящие в первый котировальный список биржи), так и частным лицам, считает предправления Московской биржи Александр Афанасьев.

«Ни акции, ни облигации малого бизнеса инвесторы сейчас покупать не готовы в силу сверхвысоких рисков. Небольшие компании внушают понятные опасения. Малый бизнес – это удел венчурных компаний и фондов прямых инвестиций», – не согласен президент «Финама» Владислав Кочетков. Впрочем, по его словам, в сегменте облигаций инвесторам может быть интересен средний бизнес, особенно если к нему будут применены налоговые льготы. «По облигациям среднего бизнеса ставка может составлять 15–18%. В следующем году депозитная ставка вряд ли будет выше 8%, поэтому, конечно, такой инструмент может быть интересен для части держателей депозитов», – полагает он.

Заинтересовать инвесторов смогут различные льготы при инвестировании в бумаги публичных компаний МСП, в частности налоговые, считает Кузнецова. Покупателями бумаг останется достаточно небольшой круг частных инвесторов, думает Кочетков: «Однако при этом у среднего бизнеса есть шанс попасть во второй котировальный список – например, через тот же РИИ (рынок инноваций и инвестиций. – «Ведомости»)».

В ответ на вопрос о том, как торги будут защищены от манипуляций, Кузнецова лишь ответила, что «система мониторинга биржи отлажена и успешно работает».