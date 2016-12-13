У Goldman Sachs лучшие шансы заработать на нынешнем волатильном рынке, чем у конкурентов

Обстановка, сложившаяся на рынках после избрания президентом США Дональда Трампа, дала возможность заработать всем инвестбанкам Уолл-стрит. JPMorgan, Bank of America и Citigroup ожидают, что доходы от трейдинга в IV квартале вырастут на 15–20% к прошлому году. «После Brexit было много заказов от клиентов, – говорит финансовый директор Citi Джон Гершпах, – а после президентских выборов в США клиентская активность остается очень, очень высокой» (цитата по WSJ).

На общем фоне титаны инвестбанкинга – Goldman Sachs и Morgan Stanley выглядели довольно скромно. У Goldman доля комиссионных, которые он зарабатывает на торговле инструментами фиксированной доходности, снизилась с 21% в 2010 г. до 14% (данные UBS). У Morgan Stanley эта доля сократилась на 2 п. п., тогда как у JPMorgan она увеличилась на 8 п. п., у Citi – на 2 п. п. Этим ростом они обязаны активности в глобальной торговле и секторе трансграничных поглощений, что приводит к спросу на финансовые продукты, позволяющие управлять рисками. По таким сделкам комиссионные очень низкие, но таких сделок нужно много, и нередко компании обращаются к банкам с большим корпоративным бизнесом, например JPMorgan и Citi.

Ранее гендиректор инвестбанковского подразделения JPMorgan Дэниел Пинто говорил, что корпоративные клиенты банка выходят в новые страны и совершают больше платежей в режиме реального времени, а это значит, что им нужно больше продуктов, хеджирующих валютные риски.

У Citi отделения работают почти в 100 странах, и по некоторым продуктам корпоративные клиенты Citi приносят ему до 40% трейдингового дохода. «Многие жалуются, что падают доходы от торговли инструментами фиксированной доходности, но у нас это далеко не так однозначно», – отмечает Джеймс Фориз, курирующий работу Citi с институциональными клиентами.

Goldman тем временем сокращал расходы и рабочие места (включая трейдеров, зарабатывающих $1 млн в год) точно так же, как это делали не инвестиционные, а коммерческие банки. Goldman «страдает от тех же трудностей, что и все остальные», говорил этим летом портфельный управляющий Hennessy Large Cap Financial Fund Дейв Эллисон, «он занят бизнесом, который не растет».

Но скоро это может измениться. Если волатильность на рынках возрастет, то бизнес-модель, основанная на низкой рентабельности и огромных заказах от крупных клиентов, с которой работают JPMorgan и Citi, может дать сбой, рассказал WSJ управляющий директор аналитической фирмы Janney Montgomery Scott Митчел Пенн.

До выборов хедж-фондам из-за низкой волатильности рынка и ставок, близких к нулю, было негде развернуться. Но всплеск волатильности, последовавший за выборами, взбодрил их, а протекционистские взгляды Трампа сулят спад в международной торговле, что снизит спрос на хеджирование от валютных рисков. Аналитик UBS Бреннан Хокен сравнивает ситуацию в трейдинге с прудом, где рыбы много, но вся она мелкая. Но скоро, по его словам, придется охотиться за крупной рыбой, «а это уже занятие Goldman».

Выиграют от новой конъюнктуры инвестбанки, работающие с хедж-фондами, в первую очередь Goldman Sachs. Не случайно после президентских выборов его акции подорожали почти на треть и сейчас торгуются на уровне $242 (рекорд был в октябре 2007 г. – $247,92), тогда как акции JPMorgan и Citi прибавили лишь по 10%.