Рубль укрепился до годичного максимума

Рубль в понедельник стал лидером среди валют развивающихся рынков, следует из данных Bloomberg. Российская валюта вчера укрепилась до более чем годового максимума: курс доллара расчетами «завтра» на Московской бирже на 19.15 мск упал на 1,45 руб. до 61 руб., евро – на 1,35 руб. до 64,7 руб. Благодаря росту рубля долларовый индекс РТС вырос на 3,46% до 1148,59 пункта – это сильнейший скачок с мая. Индекс ММВБ прибавил 0,83% и поставил очередной рекорд – 2226,89 пункта.

Хороший настрой рынку обеспечил рост цен на нефть. В понедельник февральский фьючерс на Brent прибавлял почти 6% до $57 за баррель, это максимум с лета 2015 г. Это следствие договоренностей, достигнутых в Вене в выходные, объясняет начальник аналитического департамента УК «БК-сбережения» Сергей Суверов: «Страны вне картеля договорились сократить добычу на 558 000 барр./сутки, что вкупе с объявленным ранее снижением добычи на 1,22 млн барр. со стороны ОПЕК может сбалансировать нефтяной рынок уже во II квартале 2017 г.».

Переизбыток нефти на рынке сохраняется и оценивается сейчас в 750 000 барр./сутки, фактическое сокращение добычи начнется только с января, напоминает гендиректор УК «Спутник – управление капиталом» Александр Лосев: рост фьючерсов – всего лишь игра на ожиданиях снижения добычи и закрытия огромного числа коротких позиций спекулянтов, ставивших на снижение цен. «Закрытие «шортов» по нефти еще может продолжиться (даже с превышением отметки в $60), но среднесрочные перспективы рынка теперь зависят от двух факторов: готовности участников «сделки» придерживаться взятых на себя ограничений и способности сланцевых производителей оперативно нарастить производство», – считает аналитик «ВТБ 24» Станислав Клещев. Чем быстрее американцы будут наращивать добычу, тем сильнее будет желание традиционных игроков нарушить дисциплину и возобновить борьбу за долю рынка, убежден он.

«В середине ноября количество контрактов на продажу, открытых спекулянтами и нефтяными компаниями, как и год назад, достигло многолетних максимумов. Почти никто не верил, что ОПЕК все же договорится, поэтому очень многие играли на понижение, а теперь закрывают позиции себе в убыток», – говорит Лосев.

По его словам, трейдеры не учли одного важного факта: сейчас у всех нефтяных держав серьезный дефицит бюджета, а это может грозить политической дестабилизацией и стимулирует монархии Залива на время прекратить демпинг.

Темпы укрепления рубля немного отстают от роста цен нефти, поскольку на российскую валюту влияют факторы платежного баланса, в частности выплаты по внешним долгам, пик которых традиционно приходится на декабрь, а также рост платежей за импортные товары, объясняет Лосев. «Дикого оптимизма к рублю нет», – констатирует директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг. По его словам, инвесторы сейчас осторожны и многие из них делают ставки на сланец, кроме того, рынок в ожидании заседания ФРС США.

«Мало кто сомневается в повышении ставки ФРС на заседании 14 декабря, главная интрига – что будет со ставками дальше», – продолжает Лосев. Если будет хотя бы намек, что в 2017 г. будет еще два-три повышения (а так настроены многие голосующие члены комитета ФРС), то это сразу же приведет к укреплению доллара и окажет давление не только на глобальный валютный рынок, но и ударит по биржевым котировкам нефти и приостановит повышательный тренд рубля, заключил он.