ЦБ может пойти на поводу у соцблока правительства

Социальный блок правительства предлагает гарантировать не только номинал пенсионных накоплений застрахованных лиц, но и часть инвестиционного дохода от этих накоплений. ЦБ готов рассмотреть эти предложения, заявил во вторник первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

В конце ноября замминистра труда Андрей Пудов говорил, что его ведомство предлагает включить в гарантии не только номинал пенсионных накоплений, но и «показатели минимальной доходности» (цитаты по «Интерфаксу»).

«Можно, конечно, критиковать систему гарантирования, которую мы создали, что она покрывает сумму основного долга. Но в условиях 4%-ной инфляции и в условиях того, что мы только начинаем внедрять эту систему гарантирования, возможно, мы начали с не очень высокой планки», – рассуждает Швецов. По его словам, Центробанк в дальнейшем рассмотрит различные модели.

Чужие ошибки «В 1980-е гг. происходил стремительный рост экономики Японии. На фоне этого законодательно была гарантирована доходность инвестиций пенсионных фондов в размере 2% годовых. Но в 1990-х гг. в Японии произошел крах рынка недвижимости и резкий обвал фондового рынка. В конце 1992 г. дыра в пенсионной системе Японии из-за требований гарантирования минимальной доходности превысила 1 трлн иен», – напоминает директор департамента риск-менеджмента «ЕФГ управление активами» Александр Баранов.

«Раз в пять лет возможен фиксинг, который будет покрыт этой гарантией. Возможно, мы будем покрывать инфляцию. Такие предложения есть от социального блока: сделать гарантию более широкой», – сказал он и предложил отнестись к инициативе «с уважением и рассмотреть», поскольку застрахованные лица получат уверенность в том, «что реальная стоимость денег не исчезает». По словам чиновника в социальном блоке правительства, доходность пенсионных накоплений должна быть гарантирована так же, как и в солидарной системе, т. е. на уровне не ниже инфляции.

Если решение по гарантированию части инвестиционного дохода будет принято, то будут даны новые расчеты частных пенсионных фондов (НПФ) по взносам в систему гарантирования, однако пока таких расчетов нет, отметил Швецов, т. е. гарантия «будет снижать доходность управления инвестициями».

Минфин и Минэкономразвития против идеи гарантирования минимальной доходности пенсионных накоплений, говорил ранее министр труда Максим Топилин. В 2014 г. сам Швецов утверждал, что «единственный инструмент, который предполагает гарантирование доходности, – это банковские вклады или другие ценные бумаги типа облигаций». И добавлял, что гарантированная доходность является одним из признаков финансовых пирамид.

В пресс-службе Минэкономразвития ответили, что инициатива к ним не поступала, в Минфине сообщили, что не против предложения, но оно требует тщательной проработки, поскольку предполагает дополнительные затраты для НПФ.

«Дополнительный инструмент, гарантирующий, как кажется, права вкладчика, может провести к обратному эффекту, – рассуждает председатель саморегулируемой организации (СРО) АНПФ Сергей Беляков. – Здесь важно регуляторикой не стимулировать более консервативного поведения фондов. Чем выше требования, тем менее рискованная и более консервативная стратегия фондов». Однако, по словам заместителя гендиректора «ВТБ пенсионный фонд» Александра Львова, это повысит доверие граждан к частным фондам.

«Введение механизмов обеспечения гарантированной доходности может привести к снижению доходности портфелей НПФ, – отмечает член совета директоров НПФ «Согласие» Андрей Неверов. – Фонды будут вынуждены отказаться от ряда высокодоходных инструментов, отдав предпочтение консервативным вложениям».

Обеспечить гарантированную доходность можно лишь за счет дополнительных взносов в Агентство по страхованию вкладов, считает президент другой СРО – НАПФ – Константин Угрюмов, это в разы увеличит без того возросшие за последний год затраты фондов в связи с внедрением системы риск-менеджмента, переходом на новый план счетов и отчетности по МФСО и другие обязательства.