Банки добились отмены поправок в закон о госрегистрации

Минэкономразвития решило пойти навстречу банкам и факторинговым компаниям, просившим отменить непосильные для них требования раскрывать данные о выданных гарантиях и сделках факторинга в едином федеральном реестре. Принятый в начале июля закон о госрегистрации компаний и индивидуальных предпринимателей обязывал их с 1 октября вносить в реестр эти сведения, что на практике оказалось почти невозможным.

По итогам совещания Минэкономразвития с представителями крупнейших российских банков ведомство решило рекомендовать Минфину исключить из закона требования раскрывать данные о гарантиях и договорах факторинга в реестре, говорится в письме, которое Минэкономразвития направило Ассоциации факторинговых компаний (АФК, «Ведомости» с ним ознакомились). Один из участников совещания подтвердил «Ведомостям», что такое решение действительно было принято и поправки рекомендовано убрать.

С 1 октября банки и факторинговые компании должны были раскрывать в реестре данные о выдаче гарантий, причем с указанием бенефициара и принципала, их ИНН и номера регистрации, даты выдачи и срока действия гарантии, обязательства, исполнение по которому ими обеспечивается, суммы к выплате и обстоятельств, при которых гарантии должны быть выплачены. А по каждому договору факторинга нужно раскрывать дату, сумму требований и основания их возникновения. Это вызвало недовольство среди банков и факторинговых компаний, они опасались, что доступность таких сведений неограниченному кругу лиц может нарушить коммерческую и банковскую тайну, а кроме того, указывали на огромные расходы, которые повлечет выполнение закона. Участникам рынка факторинга выполнение требований поправок обходилось бы в 7,5 млрд руб. ежегодно, что в 4,5 раза больше их совокупной чистой прибыли за 2015 г., указывала АФК.

С доводами согласилась и Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Сведения о заключении факторинговой сделки, если они отнесены к коммерческой тайне, не могут быть открытыми и общедоступными, а значит, не подлежат размещению в интернете, в том числе в едином реестре («Ведомости» ознакомились с письмом ФАС, адресованным АФК).

Банкиры рады, что Минэкономразвития их услышало. «Мы поддерживаем это решение и надеемся, что в ближайшее время оно будет оформлено официально и рассмотрено в Госдуме», – говорит вице-президент и управляющий директор по факторингу Промсвязьбанка Александр Карелин. Внесение данных в реестр было бы очень трудозатратным для банков и факторинговых компаний, при этом вряд ли бы существенно снижало какие бы то ни было риски, говорит руководитель дирекции корпоративного бизнеса «ОТП банка» Ольга Первушина. Поправки создавали целый ряд «юридических коллизий, связанных с коммерческой и государственной тайной, дублировали регулирование в части банков, а также могли привести к удорожанию факторинга для реального сектора экономики», перечисляет начальник управления факторинга МКБ Кирилл Покровский.

«К сожалению, на сегодняшний момент позиция Минэкономразвития не узаконена и, пока этот статус не изменится, банки вынуждены публиковать сведения о заключенных договорах», – замечает замдиректора департамента факторинговых операций банка «Открытие» Зоя Смирнова. Для этого необходимо подстроить систему подписания договоров в кредитных организациях под сроки, указанные в законе (3 раза в день), продолжает она: «Это неудобно как для банков, так и для клиентов, поэтому мы очень ждем изменений».

«В письме [Минэкономразвития] нет ответов на вопросы, как исполнять норму закона, когда она будет отменена и будет ли Росреестр продолжать выписывать штрафы до момента отмены», – говорит исполнительный директор АФК Дмитрий Шевченко, замечая, что ассоциация будет повторно просить депутатов экстренно отменить поправки.

Представители Минфина, Минэкономразвития и ЦБ на вопросы «Ведомостей» не ответили.