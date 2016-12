Wells Fargo подвергнут санкциям из-за плохого «завещания»

Wells Fargo первым из американских банков провалил важный стресс-тест, введенный после финансового кризиса. В апреле регуляторы США выявили у пяти крупных банков недостатки в их планах по ликвидации бизнеса в случае кризиса и дали им время до октября, чтобы исправить ситуацию. Но «завещание» Wells Fargo так их и не устроило, поэтому они ограничат его деятельность.

«Завещания» занимают центральное место в законе Додда - Фрэнка, направленном на повышение устойчивости банковской системы и предотвращение спасения крупных банков государством. Во вторник Федеральная резервная система США (ФРС) и Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) приняли новые планы Bank of America, Bank of New York Mellon, JPMorgan Chase и State Street, но не план Wells Fargo. Теперь, пока банк не выполнит требования регуляторов, он не сможет создавать новые организации за рубежом и покупать компании из небанковского сектора. Это создает дополнительные проблемы Wells Fargo, пытающемуся восстановить репутацию после скандала с фальшивыми счетами, из-за которого он лишился статуса самого дорого банка в мире, а его гендиректор Джон Стампф был вынужден уйти в отставку.

Правда, Wells Fargo в основном работает в США, присутствие за рубежом у него небольшое. Регуляторы могли повысить требования к уровню капитала и ликвидности банка, но решили этого не делать. «Ситуация нехорошая, но могла быть хуже», – говорит Иэн Катц из консалтинговой компании Capital Alpha.

Теперь Wells Fargo должен представить новый план к марту. Если недостатки останутся, санкции станут более жесткими. Регуляторы могут заставить банк отказаться от некоторых видов деятельности, если не примут его план в течение двух лет.

Изначально регуляторы раскритиковали «завещание» Wells Fargo за содержащиеся в нем «существенные ошибки». Это удивило аналитиков, особенно учитывая блестящую на тот момент репутацию банка и то, что в 2014 г. лишь его план удовлетворил регуляторов. Также в мае в разговоре с FT Стампф уверял, что Wells Fargo к октябрю решит все проблемы: «Можете быть уверены, что как компания, где все внимание уделяется выполнению задачи, мы взяли на себя серьезное обязательство и с нетерпением ждем, когда представим наш план в октябре».

Wells Fargo в заявлении выразил разочарование решением регуляторов, но пообещал продолжать тесно сотрудничать с ними и предоставить новый план в марте. На торгах в среду утром акции банка снизились более чем на 2%. Но с тех пор, как Дональд Трамп победил на выборах в США, их котировки выросли примерно на 20%. Отчасти это связано с надеждами инвесторов на смягчение регулирования отрасли и, возможно, даже отмену закона Додда - Фрэнка.

