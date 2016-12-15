Госбанки рассказали про свое будущее

В среду сразу два крупнейших банка представили свои прогнозы на ближайшие год-два.

Сбербанк в 2017 г. ждет роста корпоративного и розничного кредитования по банковскому сектору на 5–7%, а депозитов компаний и населения – на 6–8 и 7–9% соответственно. Он рассчитывает увеличить корпоративный кредитный портфель, а также депозиты и сбережения населения на таком же уровне. При этом розничное кредитование банк нарастит немного больше.

Сбербанк исходит из того, что к концу следующего года ЦБ опустит ключевую ставку до 8,5% (сейчас – 10%), а сохранение умеренно жесткой денежно-кредитной политики приведет к тому, что в реальном выражении ставка составит 3,5%. При этом роста чистой процентной маржи госбанк не ждет – она останется на уровне 2016 г. – примерно 5%. Стоимость риска в следующем году у госбанка станет меньше – 150–170 базисных пунктов (б. п.) против 200 б. п., которые ожидаются по итогам 2016 г. Операционные расходы банка будут расти медленнее инфляции, предполагает госбанк, отмечая, что инфляцию он ожидает на уровне 5%. Возврат на капитал (показатель ROE) будет исчисляться высокой двузначной цифрой (17–19%).

Прогноз по прибыли Сбербанк традиционно не раскрыл. За 11 месяцев этого года он заработал 483,2 млрд руб. По итогам года госбанк может получить около 500 млрд руб. – таковы ожидания чиновников, которые рассчитывают на дивиденды в размере 50 млрд руб. (ставка выплат акционерам – 20% чистой прибыли). Аналитики «ВТБ капитала» ожидают, что госбанк заработает 545,4 млрд руб. (в 2017 г. – 653,9 млрд руб.), «Атона» – 512 млрд руб. (590 млрд руб.), «Ренессанс капитала» – 510 млрд руб. (547,5 млрд руб.).

Триллион без сюрпризов Российские банки за 11 месяцев 2016 г. заработали 788 млрд руб., следует из данных ЦБ. Президент Сбербанка Герман Греф полагает, что прибыль банков в 2017 г. будет выше, чем в 2016 г., и достигнет 1 трлн руб., если «не случится ничего экстраординарного» (цитата по ТАСС).

«На 2017 г. наши прогнозы совпадают с прогнозами Сбербанка в том, что экономика России перейдет к слабому, но все же росту», – говорит аналитик Moody’s Ольга Ульянова. «Прогноз по росту корпоративных кредитов по сектору у нас более умеренный, чем у Сбербанка: менее 5%. По рознице, наоборот, чуть более агрессивный – мы ожидаем рост до 10%», – говорит аналитик Fitch Дмитрий Васильев. «По ROE мы ожидаем 20%, этих результатов Сбербанк, судя по всему, достигнет уже в этом году», – заключает он.

У ВТБ более агрессивные планы – вчера госбанк утвердил стратегию развития группы на 2017–2019 гг. Госбанк обещает увеличить прибыль по итогам 2019 г. более чем до 200 млрд руб. Ежегодно кредитный портфель группы будет расти не менее чем на 10%, при этом рост кредитования физлиц будет опережающим и доля розницы в портфеле вырастет с 20 до 30%. В обязательствах доля средств населения вырастет с 30 до 40%. Корпоративное кредитование у ВТБ будет расти не менее чем на 8% в год. По ROE у ВТБ ожидания ниже, чем у Сбербанка, – 13–14%.

Рентабельность двух госбанков исторически несопоставима, говорит аналитик БКС Ольга Найденова: «ВТБ зарабатывает мало, его ROE – в пределах небольшой однозначной цифры, даже если в следующем году рентабельность банка подрастет, это все равно будет однозначное число». Решение ВТБ нарастить долю розницы она называет логичным – розница остается самым доходным сегментом для госбанка, его эффективность и маржа существенно выше корпоративного сегмента, а кроме того, возможности корпоративного роста ограничены. «По росту кредитования компаний наши ожидания совпадают с ожиданиями Сбербанка – 6%, а по рознице мы закладывали больше, чем Сбербанк, – около 15% на 2017 г.», – заключает она.