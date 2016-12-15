Татфондбанк потерял 10% депозитов

За последние три недели Татфондбанк, испытывающий трудности, потерял 10% своих депозитов, сообщило в среду рейтинговое агентство Moody’s. Согласно отчетности банка на 1 ноября, население держало там 76,1 млрд руб., а компании – 46,6 млрд руб. Получается, что банк мог за короткий срок лишиться примерно 12,3 млрд руб. Moody’s снизило рейтинг Татфондбанка с B3 до Caa1 и допустило его пересмотр.

В понедельник банк ограничил выдачу средств: снятие наличных в банкомате – не более 15 000 руб. в сутки, а досрочное закрытие вклада – 50 000 руб. На досрочное снятие со вклада в Татфондбанке 150 000 руб. необходимо оставлять заявку за один день, свыше 300 000 руб. – за два дня, до 1 млн руб. – за пять дней, а свыше 1 млн руб. – более чем за пять. Во вторник банк вовсе решил приостановить расчетно-кассовое обслуживание клиентов до 17 декабря, объяснив это тем, что ему нужно восстановить ликвидность. В среду ЦБ исключил облигации Татфондбанка из ломбардного списка.

«Такой отток, как правило, существенно влияет на положение банка. С учетом ликвидности Татфондбанка 10% депозитов – это большая доля», – говорит управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев. По его словам, с учетом проблем у банка с бондами «Пересвета» (Татфондбанк держал бумаги на 5 млрд руб.) – что тоже является существенным оттоком – уход десятой части депозитов еще больше усилит напряжение. «Правда, мы видели, что и в худшей ситуации банки могли устоять. Сейчас все зависит от помощи акционеров», – говорит он.

Ситуация с Татфондбанком затронула и местных игроков (их в регионе 20). Татфондбанк был спонсором в платежных системах Visa и Mastercard для ряда банков – Алтынбанка, Интехбанка, Татагропромбанка, а также Радиотехбанка, следует из презентации Татфондбанка. В среду Алтынбанк сообщил о приостановке операций по оплате товаров и услуг на торгово-сервисных предприятиях из-за проблем, связанных с процессинговым центром Татфондбанка. Интехбанк ввел ограничение до 50 000 руб. на снятие наличных. Представитель Татфондбанка сообщил «Интерфаксу», что ведет переговоры с платежной системой Mastercard по поводу проблем с работой своего процессингового центра и надеется нормализовать ситуацию.

Правительство Татарстана (контролирует более 40% в капитале банка) ведет переговоры с ЦБ о финансовом оздоровлении банка. Банк может быть санирован силами Агентства по страхованию вкладов (АСВ) – ему отойдет 75% акций, а 25% останется за местным правительством, рассказывали «Ведомостям» человек, близкий к совету директоров Татфондбанка, и человек, близкий к надзорному блоку ЦБ. Второй вариант – санация силами инвестора и на эту роль претендует «Ак барс», также подконтрольный республике, говорит один из них. Кроме того, правительство предлагало слияние двух банков – Татфондбанка и «Ак барса», эта идея нравилась и АСВ, говорили два собеседника «Ведомостей».

По словам человека, близкого к ЦБ, дыра в группе Татфондбанка (в нее входят санированные Тимер-банк и «Советский») составляет 110–115 млрд руб.: совокупные обязательства группы равны 300 млрд руб., а активы – 150–190 млрд руб. в зависимости от того, как оценивать земли и недвижимость. Предполагается, что правительство должно вложить в санацию банка 25–28 млрд руб., а ЦБ выделит еще более 100 млрд руб., указывал собеседник «Ведомостей».