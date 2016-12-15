Поправки к закону об ОСАГО доработают в интересах автовладельцев

Госдума на заседании 14 декабря приняла в первом чтении поправки в закон об ОСАГО о приоритете восстановительного ремонта над страховой выплатой, предложенные депутатом «Справедливой России» Михаилом Емельяновым. Документ предлагает дать страховой компании право выбрать, как возмещать убытки по ДТП – восстановительным ремонтом или деньгами. Также устанавливаются требования к удаленности станции технического обслуживания (СТО) от места жительства автовладельца: не дальше 10 км от населенного пункта более чем с 500 000 жителей и не дальше 200 км от других населенных пунктов.

Страховщики надеются, что приоритет ремонта сделает ОСАГО непривлекательным для автоюристов, которые через суд взыскивают с компаний компенсации, в несколько раз превышающие суммы страховых выплат. Приоритет натурального возмещения необходим, но законопроект Емельянова излишне ориентирован на интересы страховщиков, заявил председатель комитета Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков: «Есть опасения, что страховщики будут полностью контролировать этот процесс» (цитата по ТАСС). Ко второму чтению документ должен быть доработан с учетом интересов автовладельцев.

Депутаты должны определить, какую ответственность несут страховщики за качество и соблюдение сроков ремонта, какими будут критерии выбора СТО, перечислил Аксаков, – по его словам, выбирать ремонтную станцию можно будет «не только из списка своего страховщика ОСАГО, но и из реестра сертифицированных центров Российского союза автостраховщиков (РСА)» (цитата по «Интерфаксу»). Проводить ремонт страховщики должны без учета износа деталей и узлов автомобиля, убежден он, а «дисциплинировать» страховщиков ОСАГО, которые будут неоднократно нарушать качество и сроки ремонта, будет запрет на возмещение в натуральной форме.

Деньги – тяжелый случай ЦБ предложил дать потерпевшему возможность получить возмещение деньгами «в случае тяжелых жизненных обстоятельств». Для этого ему придется обратиться в специальную комиссию при РСА. Сейчас такой комиссии при РСА нет, если такое предложение поступит – союз будет его обсуждать, говорит Уфимцев.

ЦБ также настаивает на том, чтобы именно у него были полномочия устанавливать требования к организации и контролю качества ремонта на СТО, и на своем праве запрещать страховщикам-нарушителям его осуществлять. Но даже если какому-то страховщику натуральное возмещение запрещено, его клиенты «при желании» должны иметь возможность воспользоваться ремонтом, добавляет представитель ЦБ. ЦБ считает, что автовладелец должен выбрать СТО из предложенного страховщиком списка – еще на этапе заключения договора ОСАГО. Предложения ЦБ в целом созвучны недавно опубликованным замечаниям правительства к законопроекту, где предлагается не учитывать износ деталей при расчете стоимости ремонта и дать потерпевшему возможность выбрать СТО из предложенного страховщиком перечня.

Более радикальное решение по законопроекту Емельянова предложила Ассоциация защиты страхователей, направившая свой вариант поправок («Ведомости» с ними ознакомились) президенту Владимиру Путину. Она предлагает дать автовладельцу право определять, получать ли возмещение деньгами или в форме ремонта. Сам ремонт должен проводиться не на СТО, с которыми у страховщика заключен договор, а на любой «сертифицированной» СТО. Систему сертификации предлагается установить правительству. Кроме того, автовладелец может выбрать, кто будет проводить экспертизу повреждений – страховщик, аккредитованный РСА эксперт-техник или сама «сертифицированная» СТО, на которой автовладелец намерен отремонтировать свой автомобиль. «СТО, как и эксперты, должны быть независимыми – никакого договора со страховой компанией у СТО быть не должно», – уверен президент Ассоциации защиты страхователей Николай Тюрников.

Поправки нормализуют систему ОСАГО, если будут доработаны, говорит заместитель гендиректора «Ингосстраха» Илья Соломатин: «Выбор СТО страховщиком эффективнее – не потому, что он будет злоупотреблять этим правом, а потому, что мы решим проблему недобросовестных автоюристов, которые вместо ремонта занимаются вытягиванием средств как из нас, так и из клиентов». Так как страховщик отвечает за качество и сроки ремонта, он должен сам выбирать СТО и форму возмещения, убежден Евгений Уфимцев из РСА.