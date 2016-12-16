Страховщики в 2017 году будут зарабатывать меньше

Рост премий страховщиков в будущем году едва обгонит инфляцию и составит около 10%, прогнозируют аналитики Национального рейтингового агентства (НРА) в обзоре «Страховой рынок в 2017 г.: премии будут расти, прибыль – падать» («Ведомости» с ним ознакомились). Совокупная прибыль страховщиков может оказаться хуже, чем в этом году, в основном из-за стагнации моторного страхования. За девять месяцев страховщики заработали 102,7 млрд руб.

Сейчас рыночная доля каско и ОСАГО составляет около 34%, причем на последнее приходится 20%. Сборы по ОСАГО в III квартале 2016 г. впервые за долгое время снизились – на 2,4%, причина – сокращение проданных полисов и исчерпание эффекта от роста тарифов, указывают аналитики НРА. Сборы по каско сократились еще больше – на 10,4%. Рост убыточности моторного страхования создает серьезные риски для страхового рынка потерять устойчивость, полагают аналитики НРА, замечая, что ОСАГО останется для рынка основной головной болью.

По итогам III квартала этого года страховой рынок вырос на 16% до 296 млрд руб. в основном за счет страхования жизни, квартальные сборы по которому впервые приблизились к сборам по ОСАГО – 58,7 млрд и 59,3 млрд руб. соответственно. Некредитное страхование жизни станет основным растущим сегментом по итогам 2016 г.: страховой рынок вырастет на 15–18%, ожидают аналитики НРА. Вторым сегментом останется ОСАГО. Но по итогам 2016 г. автогражданка уступит лидерство по сборам страхованию жизни, полагают аналитики НРА (в июле – сентябре рыночная доля ОСАГО – 20%, страхования жизни – 19,8%).

Выплаты по ОСАГО в III квартале выросли на 36% до 42,7 млрд руб., составив «критические» 72% от сборов, говорится в обзоре. Комбинированная убыточность по автогражданке превышает 100%, говорит управляющий директор НРА Павел Самиев. На протяжении двух лет коэффициент оставался ниже 100%, поскольку тарифы по ОСАГО росли.