Пенсионные лоббисты не договорились о совместной работе

Через несколько дней после проведения совместной конференции двух саморегулируемых организаций (СРО) частного пенсионного рынка – Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) и Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) – НАПФ отвергла предложение АНПФ о создании совместной рабочей группы по электронному документообороту (ЭДО) и включению представителей АНПФ в состав участников заседаний комитетов НАПФ, рассказали два члена совета НАПФ, заседание которого проходило в четверг.

В конце ноября президент АНПФ Сергей Беляков направил письмо (с ним ознакомились «Ведомости») своему коллеге из НАПФ Константину Угрюмову. В нем «в целях повышения эффективности в отстаивании интересов на пенсионном рынке» предлагалось наладить обмен информацией о работе комитетов и рабочих групп двух СРО, создать совместную рабочую группу по ЭДО, а также включить представителей АНПФ в состав участников заседаний комитетов НАПФ, в том числе в совместные комитеты по вопросам бухучета и налогообложения деятельности частных пенсионных фондов (НПФ), а также по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО).

С 2000 г. единственным профессиональным объединением на пенсионном рынке являлась НАПФ. В марте 2016 г. ассоциация стала первой зарегистрированной СРО. Тогда же несколько НПФ крупных финансовых групп («Сафмар», «Открытие», «Росгосстрах» и O1), а также несколько небольших фондов решили создать альтернативную СРО – АНПФ. В августе она подала документы на регистрацию в качестве саморегулируемой организации, а в ноябре получила такой статус.

НАПФ vs. АНПФ В НАПФ входит 52 фонда. Совет ассоциации состоит из 18 членов – 14 фондов и четырех независимых экспертов, он избирается общим собранием сроком на два года. В НАПФ функционирует девять комитетов, в том числе комитет по вопросам бухучета и налогообложения деятельности НПФ, а также по НПО. В АНПФ входит 24 НПФ. Совет ассоциации состоит из девяти членов – семи фондов и двух независимых. Публичная информация о комитетах АНПФ отсутствует. Представитель ассоциации отказался отвечать на вопрос, какие комитеты действуют в АНПФ.