Татфондбанк могут не спасти

В четверг Центробанк ввел временную администрацию в Татфондбанк, возложив управление на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Причина – неустойчивое финансовое положение банка и угроза интересам его кредиторов, сообщил регулятор. Также он наложил мораторий на удовлетворение требований кредиторов на три месяца. Мораторий считается страховым случаем, АСВ сообщило, что выплаты начнутся не позднее 29 декабря. Сколько агентство заплатит, пока не известно – реестр вкладов будет сформирован за семь дней. Представитель агентства сообщил, что на 1 октября под страховку подпадало 57,6 млрд руб. На 1 ноября в банке было 76,1 млрд руб. населения и 46,6 млрд руб. компаний, но за последние три недели банк лишился 10% депозитов, указывало агентство Moody’s. Если выплаты вкладчикам Татфондбанка составят более 50 млрд руб., это будет второй по величине страховой случай. Больше АСВ платило только вкладчикам «Интеркоммерца» – 64,3 млрд руб.

Правительство Татарстана, которому принадлежит более 40% в капитале банка, вело переговоры с ЦБ о возможности санировать Татфондбанк. Банк мог быть санирован силами АСВ, которому отошло бы 75% акций, а 25% осталось бы за местным правительством, рассказывали «Ведомостям» человек, близкий к совету директоров Татфондбанка, а также человек, близкий к надзорному блоку ЦБ. Второй вариант – санация силами инвестора, и на эту роль претендовал «Ак барс», также подконтрольный Татарстану. Кроме того, была идея объединить два банка – Татфондбанк и «Ак барс» – и эта идея нравилась ЦБ, указывали собеседники «Ведомостей».

ЦБ хотел, чтобы правительство поучаствовало в санации банка, говорит человек, близкий к надзорному блоку ЦБ, предполагалось, что республика даст 25–28 млрд руб., а ЦБ выделит еще более 100 млрд руб. Дыра в группе Татфондбанка (в нее входят санированные Тимер-банк и «Советский») составляет 110–115 млрд руб.: ее обязательства – 300 млрд руб., а активы – 150–190 млрд руб. в зависимости от того, как оценивать земли и недвижимость, говорил он.

Зацепило паникой В четверг RAEX понизило рейтинг Татагропромбанка с ВВ+ до В+ из-за высокой концентрации межбанковских кредитов и размещенных на корсчетах средств на одном контрагенте (около 12% активов), финансовое положение которого ухудшилось. Совет директоров Интехбанка 16 декабря 2016 г. планирует обсудить меры по финансовому оздоровлению, ранее банк ввел ограничения на выдачу средств клиентам из-за паники, вызванной ситуацией в Татфондбанке.